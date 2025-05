Free : le réseau mobile et fixe est de retour après une grosse panne

Le réseau mobile et fixe de Free a connu une grosse panne dans une partie de la France ce mercredi. Il n’était plus possible d’utiliser Internet, passer des appels, envoyer des messages ou regarder la télévision. Mais l’opérateur assure que c’est maintenant réparé.

Le réseau de Free refonctionne

Free a d’abord indiqué : « nos réseaux fixe et mobile subissent actuellement des perturbations. Les services sont fortement perturbés depuis 12h30 ». Cela a concerné plusieurs départements dans le sud de la France, à savoir l’Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne. Dans un message posté il y a quelques minutes, Free indique : « Suite à une vérification complète de nos équipements aux nœuds de raccordement de la zone, un redémarrage électrique a permis de résoudre la panne. Nos réseaux sont redevenus joignables vers 15h30 et les services sont revenus avec. Merci à l’ensemble de nos équipes mobilisées ».

Suite à une vérification complète de nos équipements aux nœuds de raccordement de la zone, un redémarrage électrique a permis de résoudre la panne.

Nos réseaux sont redevenus joignables vers 15h30 et les services sont revenus avec. Merci à l'ensemble de nos équipes mobilisées — Free 1337 (@Free_1337) May 7, 2025

Sur les réseaux sociaux, plusieurs abonnés ont confirmé que leur forfait Free Mobile ou leur ligne fixe était de nouveau accessible. Ils peuvent ainsi naviguer sur Internet, appeler, envoyer des messages et regarder la télévision.