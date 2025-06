SFR connaît une importante panne sur le mobile et la fibre

SFR connaît en ce moment une grosse panne, aussi bien au niveau de son réseau mobile qu’au niveau de son réseau fixe avec la fibre. L’opérateur au logo rouge dit enquêter sur le sujet. À noter que les problèmes sont aussi d’actualité sur les opérateurs/MVNO utilisant le réseau de SFR

Grosses difficultés pour le réseau de SFR

Les témoignages pour la panne de SFR sont nombreux sur les réseaux sociaux et sur des plateformes comme Downdetector. Les signalements ont commencé vers midi et se poursuivent à l’heure où cet article est publié.

« Nous vous informons qu’un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée », indique SFR dans un message sur les réseaux sociaux. L’opérateur n’en dit pas plus.

Si vous êtes client de l’opérateur, vous ne pouvez probablement plus passer des appels, envoyer des SMS, des MMS ou encore naviguer sur Internet. La seule solution pour le moment est de patienter et attendre un retour à la normale du réseau mobile et de la fibre. C’est malheureusement la seule solution.

SFR ne précise pas encore s’il fera un geste au niveau de la facture pour ses abonnés lorsque tout sera de retour. Il faut attendre pour avoir des informations supplémentaires.