SFR a décidé de mettre fin à son réseau coaxial (câble) et prévient les abonnés. Ce réseau a souvent été surnommé de « fausse » fibre par les concurrents de l’opérateur au logo rouge, essentiellement à cause de la communication auprès du public.

Il y a deux types de fibre : FTTH et FTTB. Avec FTTH, on parle de fibre optique qui va directement domicile de l’abonné. Avec FTTB, la fibre s’arrête au pied du logement. Il faut ensuite utiliser un câble coaxial pour réellement se connecter à l’abonné. Numericable a utilisé ce système et SFR l’a récupéré puisqu’il a racheté le câblo-opérateur.

Le problème ici est que les débits ne sont pas tout à fait les mêmes, l’avantage étant au FTTH, à savoir la « vraie » fibre. Mais SFR a communiqué pendant des années en affirmant offrir la fibre, tout en restant vague sur la technologie exacte. Les clients pouvaient donc penser qu’ils étaient éligibles au FTTH, alors qu’ils étaient en réalité éligibles au FTTB.

La fin du réseau câblé de SFR pour le 31 décembre 2025

Mais tout cela va bientôt devenir de l’histoire ancienne. SFR a envoyé à un e-mail à ses abonnés FTTB en leur indiquant :

Vous bénéficiez d’un abonnement internet RED by SFR par le réseau câblé. Nous vous informons que la restructuration de ce réseau nous contraint à cesser son exploitation le 31/12/2025 et que par conséquent, votre abonnement prendra fin à cette date. Soyez rassuré, vous êtes éligible à la Fibre RED qui vous permettra de continuer à profiter pleinement des services auxquels vous avez souscrits.

Les abonnés câblés doivent toutefois contacter SFR pour prendre rendez-vous avec un technicien afin que le nécessaire soit fait pour la fibre FTTH. Ceux qui ne font rien verront leur abonnement être résilié dès le 31 décembre 2025.