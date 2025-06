SFR offre 100 Go à ses abonnés pour s’excuser de la panne

SFR présente ses excuses à la suite de la grosse panne de réseau qui a eu lieu le 16 juin 2025 et décide d’offrir 100 Go d’Internet à ses abonnés comme dédommagement.

100 Go d’Internet offerts aux abonnés mobiles

La panne de SFR a débuté hier en début d’après-midi. Il a fallu attendre de longues heures pour un retour à la normale. « Le lundi 16 juin à la mi-journée, un incident technique sur une plateforme de services du cœur de réseau a impacté le réseau mobile SFR entrainant des déconnexions aléatoires pour les abonnés », indique l’opérateur au logo rouge dans un communiqué.

Il assure que « la mobilisation de toutes les équipes a permis un retour progressif des communications et un rétablissement à 100% des services dans la soirée d’hier ». Le groupe précise que « les techniciens restent attentifs à la situation pour assurer une qualité de service optimale sur les réseaux ».

« Les abonnés mobile SFR et RED by SFR se verront automatiquement offrir 100 Go d’Internet mobile ces prochains jours, sans qu’aucune démarche de leur part ne soit nécessaire », ajoute l’opérateur comme dédommagement pour s’excuser.

Son communiqué se conclut avec le message suivant : « SFR présente à nouveau ses sincères excuses à ses clients pour la gêne occasionnée et les remercie pour leur patience ».

Comme dit précédemment, la panne de SFR est maintenant de l’histoire ancienne et tous les abonnés (fixes ou mobiles) ont maintenant un accès normal. Il est une nouvelle fois possible d’appeler, envoyer/recevoir des SMS, MMS et naviguer sur Internet. Si vous êtes un abonné de SFR et avez toujours des problèmes, essayez de redémarrer votre téléphone pour voir si la situation se débloque.