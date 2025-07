Switch 2 : Nintendo veut des développement de jeux plus courts pour maîtriser les coûts

Face à l’escalade des coûts de production des jeux vidéo, Nintendo envisage de raccourcir les cycles de développement de certains projets pour la Switch 2. Lors d’une récente session de questions-réponses avec les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a détaillé cette stratégie visant à réduire les risques financiers tout en préservant la qualité.

Des budgets en hausse, un défi pour l’industrie

Shuntaro Furukawa a reconnu que les développements de jeux vidéo deviennent de plus en plus coûteux. « Le développement de logiciels récents s’est amplifié en échelle et en durée, entraînant des coûts plus élevés », a-t-il expliqué. Cette tendance accentue les risques inhérents à l’industrie du jeu, qualifiée de « hautement risquée ». Avec des budgets gonflés par des projets ambitieux et des graphismes toujours plus poussés, Nintendo fait face à un dilemme : augmenter les prix des jeux ou limiter leur accessibilité.

Le lancement de la Nintendo Switch 2 s’est accompagné de Mario Kart World, le premier titre de la firme avec un prix de 90 euros. Nintendo a justifié ce prix par la valeur du jeu, tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un standard pour tous ses titres. Une tarification variable reste privilégiée pour maintenir l’attractivité auprès des joueurs.

Des cycles courts pour plus d’efficacité

Pour répondre à ces défis, Nintendo explore des cycles de développement plus courts. « Nos équipes cherchent des moyens de préserver notre approche traditionnelle tout en faisant face à l’augmentation de l’échelle et de la durée des projets », a déclaré Shuntaro Furukawa. Cette stratégie vise à limiter l’ampleur ou la portée de certains jeux pour réduire les coûts, tout en offrant une expérience « nouvelle » et satisfaisante. « Nous pensons qu’il est possible de développer des jeux sur des périodes plus courtes tout en offrant une sensation de nouveauté aux consommateurs », a-t-il ajouté, sans citer d’exemple précis.

Cette initiative s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’efficacité du développement. Nintendo souhaite investir dans des méthodes permettant de concilier innovation, maîtrise des budgets et prix abordables. Alors que la Switch 2 marque une nouvelle ère, cette approche pourrait redéfinir la stratégie de production de l’entreprise.