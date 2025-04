Switch 2 : Nintendo défend le prix de 90€ pour Mario Kart World

Le prix des jeux augmente sur Switch 2, notamment avec Mario Kart World qui coûte 90 euros chez Nintendo. Mais pour Nintendo, un tel tarif est justifié et la société s’explique.

Bill Trinen, vice-président du produit et de l’expérience joueur chez Nintendo Amérique, a accordé une interview à IGN pour notamment parler du prix élevé des jeux Switch 2 :

Je dirais qu’il s’agit moins de la stratégie de fixation des prix de Mario Kart World que du fait que chaque fois que nous examinons un jeu donné, nous nous demandons quelle est l’expérience, quel est le contenu et quelle est la valeur du jeu. Mario Kart World, en particulier comme vous l’avez vu dans le Nintendo Direct, sans vouloir vous donner d’indices ou quoi que ce soit d’autre, mais j’ai lu votre article ce matin et je pense que vous avez mentionné que vous n’avez pas trouvé beaucoup de choses à découvrir en vous promenant. Je vous conseille donc de suivre le Nintendo Direct Mario Kart pour voir ce que vous pourrez peut-être découvrir à ce sujet. Mais honnêtement, c’est un jeu qui est si grand et si vaste que vous y trouverez tellement de petites choses à découvrir. Et il y a encore d’autres secrets qui restent à découvrir. Je pense que lorsque les gens achèteront le jeu et y joueront, ils découvriront qu’il s’agit probablement de l’expérience Mario Kart la plus riche qu’ils n’aient jamais vécue.

Il est bon de noter que des jeux Nintendo Switch 2 Experience sont aussi à 90€. Mais Bill Trinen défend une nouvelle fois Nintendo, expliquant que la société se questionne sur le bon prix à choisir pour un titre avant sa sortie. Et ici, le groupe juge visiblement normal de facturer près de 100 euros pour la version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Toutefois, ceux qui ont déjà le jeu d’origine pourront payer 10 euros pour avoir la version améliorée.

À noter que les revendeurs proposent des tarifs plus intéressants. Par exemple, Mario Kart World est disponible pour 70€ chez Amazon. Il y a aussi Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pour 60€.