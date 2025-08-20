TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet L’IA Claude peut maintenant mettre fin aux discussions nuisibles ou abusives
Internet

L’IA Claude peut maintenant mettre fin aux discussions nuisibles ou abusives

20 Août. 2025 • 14:55
0

Anthropic, la start-up derrière le chatbot Claude, met en place une nouvelle fonctionnalité permettant à ses modèles Opus 4 et 4.1 de mettre fin aux conversations jugées « persistantes et nuisibles ou abusives ». Cette mesure vise à protéger le bien-être potentiel des modèles d’intelligence artificielle.

Claude IA

Une réponse aux interactions toxiques

Anthropic a doté Claude de la capacité de clore une conversation en dernier recours lorsque les utilisateurs insistent pour demander du contenu nuisible, malgré des refus répétés et des tentatives de redirection. Selon l’entreprise, Claude manifeste une « détresse apparente » dans ces situations, notamment face à des requêtes impliquant du contenu sexuel avec des mineurs ou des informations pouvant contribuer à des actes violents ou terroristes. Testée sur Claude Opus 4, cette fonctionnalité reflète une « aversion robuste et constante au préjudice », selon Anthropic.

Lorsqu’une conversation est interrompue, l’utilisateur ne peut plus envoyer de nouveaux messages dans ce fil, mais peut initier une nouvelle discussion ou modifier ses messages précédents pour poursuivre. Anthropic précise que ces cas sont extrêmes et que la plupart des utilisateurs, même en abordant des sujets controversés, ne rencontreront pas cette restriction.

Claude est programmé pour ne pas couper les conversations si un utilisateur montre des signes de vouloir se faire du mal ou causer un préjudice imminent à autrui. Anthropic collabore avec Throughline, une plateforme de soutien en cas de crise, pour développer des réponses adaptées aux prompts liés à l’automutilation ou à la santé mentale, garantissant une approche responsable face à ces situations sensibles.

Une politique d’utilisation renforcée

La semaine dernière, Anthropic a également mis à jour sa politique d’utilisation pour répondre aux préoccupations croissantes sur la sécurité des IA avancées. Désormais, l’entreprise interdit l’utilisation de Claude pour développer des armes biologiques, nucléaires, chimiques ou radiologiques, ainsi que pour créer du code malveillant ou exploiter les vulnérabilités d’un réseau. Cette mise à jour reflète l’engagement d’Anthropic à encadrer l’usage de son IA dans un contexte où les technologies évoluent rapidement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lignes de Code Intelligence Artificielle Logiciels

Claude, l’IA d’Anthropic, peut désormais écrire et exécuter du code JavaScript.

Claude 3.7 Sonnet Reflexion Internet

Claude, l’IA Anthropic, ajoute la recherche sur le Web

Claude IA Internet

L’IA Claude d’Anthropic se dote d’une fonction de mémoire

Claude 3.7 Sonnet Internet

Claude Max : Anthropic lance un abonnement à 200$/mois comme ChatGPT Pro

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

robot utéruse artificiel

La Chine dévoile un robot de “gestation” humanoïde à moins de 14 000 dollars

20 Août. 2025 • 15:15
3 Science

Lors de la Conférence mondiale sur la robotique à Pékin, Kaiwa Technology a présenté un concept de robot humanoïde...

Claude IA

L’IA Claude peut maintenant mettre fin aux discussions nuisibles ou abusives

20 Août. 2025 • 14:55
0 Internet

Anthropic, la start-up derrière le chatbot Claude, met en place une nouvelle fonctionnalité permettant à ses modèles Opus 4 et...

Resident-Evil-9-Requiem-

[Gamescom] Resident Evil 9 Requiem dévoile sa (terrifiante) séquence d’ouverture

20 Août. 2025 • 12:40
0 Jeux vidéo

Capcom a profité de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 pour dévoiler Resident Evil Requiem (Resident Evil 9), attendu le 27...

Donald-Trump1

La Maison-Blanche rejoint officiellement TikTok

20 Août. 2025 • 11:15
2 Internet

La Maison-Blanche a officiellement rejoint TikTok, une plateforme que Donald Trump avait pourtant tenté d’interdire durant son premier...

YouTube Logo Icone

Google va payer 30 millions de dollars après la collecte de données d’enfants sur YouTube

20 Août. 2025 • 10:03
0 Internet

Google a conclu un accord préliminaire pour payer 30 millions de dollars afin de mettre fin à une action collective affirmant que sa...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Zoom va cesser de supporter iOS 13 et iOS 14 avec son application

Zoom va cesser de supporter iOS 13 et iOS 14 avec son application

20 Aug. 2025 • 14:10

image de l'article Apple Card fête son sixième anniversaire, et reste aux États-Unis

Apple Card fête son sixième anniversaire, et reste aux États-Unis

20 Aug. 2025 • 13:55

image de l'article Severance (Apple TV+) : Ben Stiller ne réalisera aucun épisode de la troisième saison

Severance (Apple TV+) : Ben Stiller ne réalisera aucun épisode de la troisième saison

20 Aug. 2025 • 12:50

image de l'article Discord améliore son intégration avec l’écosystème Apple grâce à Handoff

Discord améliore son intégration avec l’écosystème Apple grâce à Handoff

20 Aug. 2025 • 11:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site