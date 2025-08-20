La Chine dévoile un robot de “gestation” humanoïde à moins de 14 000 dollars

Lors de la Conférence mondiale sur la robotique à Pékin, Kaiwa Technology a présenté un concept de robot humanoïde équipé d’un utérus artificiel (dans son abdomen) capable d’assumer tout le processus de gestation du fœtus durant dix mois jusqu’à la naissance. Zhang Qifeng, le fondateur et CEO de Kaiwa Technology, affirme que cette technologie serait prête à être commercialisée dès l’année prochaine pour environ 100 000 yuans (13 900 à 14 000 dollars) — un coût bien inférieur à celui d’une gestation pour autrui humaine (par mère porteuse) aux États-Unis. Une déclaration d’autant plus choc que les contours technologiques de ce robot-utérus sont encore très flous.

Alors que cette innovation soulève l’espoir pour les couples infertiles ou pour repenser la maternité médicale, elle suscite également de profondes interrogations éthiques, sociales et légales, l’ensemble du processus faisant immanquablement penser à une dystopie. Qu’en sera t-il en effet du lien affectif maternel, du risque d’eugénisme, sans oublier les éléments réglementaires actuellement étudiés par les autorités de la province du Guangdong (où se situe le siège de Kaiwa Tehnology).