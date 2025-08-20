TENDANCES
KultureGeek Science La Chine dévoile un robot de “gestation” humanoïde à moins de 14 000 dollars
Science

La Chine dévoile un robot de “gestation” humanoïde à moins de 14 000 dollars

20 Août. 2025 • 15:15
5

Lors de la Conférence mondiale sur la robotique à Pékin, Kaiwa Technology a présenté un concept de robot humanoïde équipé d’un utérus artificiel (dans son abdomen) capable d’assumer tout le processus de gestation du fœtus durant dix mois jusqu’à la naissance. Zhang Qifeng, le fondateur et CEO de Kaiwa Technology, affirme que cette technologie  serait prête à être commercialisée dès l’année prochaine pour environ 100 000 yuans (13 900 à 14 000 dollars) — un coût bien inférieur à celui d’une gestation pour autrui humaine (par mère porteuse) aux États-Unis. Une déclaration d’autant plus choc que les contours technologiques de ce robot-utérus sont encore très flous.

robot utéruse artificiel

Alors que cette innovation soulève l’espoir pour les couples infertiles ou pour repenser la maternité médicale, elle suscite également de profondes interrogations éthiques, sociales et légales, l’ensemble du processus faisant immanquablement penser à une dystopie. Qu’en sera t-il en effet du lien affectif maternel, du risque d’eugénisme, sans oublier les éléments réglementaires actuellement étudiés par les autorités de la province du Guangdong (où se situe le siège de Kaiwa Tehnology).

Signaler une erreur dans le texte

5 commentaires pour cet article :

  • Frileux(via l'app )
    20 Août. 2025 • 15:30
    Il n’y a pas à dire l’homme a perdu toute humanité qui le mènera irrémédiablement à sa perte ! Bravo messieurs pour votre éthique ! Par contre j’attends la V2 avec impatience, celle qui permettra de réduire le délai à 2 mois! La v3 qui pourra en faire 2 ou 3 complètements identiques et la V4 pour choisir ses options de couleur / cheveux / taille / dentition et bien sûr la V5 pour que l’on puisse aussi définir son caractère et qu’il soit docile avec son géniteur… ah on me dit que ça c’est la V1 du gouvernement
    • Lehulk(via l'app )
      20 Août. 2025 • 16:06
      👍👍 Je reste toujours sans voix lorsque le pire de la science-fiction rejoint la realité ou le futur proche. A un moment donné il faudrait tout de même inscrire la philosophie comme programme obligatoire dans les études scientifiques
  • Jérome(via l'app )
    20 Août. 2025 • 16:07
    rien à rajouter Meilleur commentaire de 2025
  • @Altricialité(via l'app )
    20 Août. 2025 • 17:23
    Infox 😬

