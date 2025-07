Le robot humanoïde Walker S2 peut se recharger tout seul !

Le constructeur chinois Ubtech Robotics a dévoilé il y a quelques jours le Walker S2, un robot humanoïde capable de travailler 24 h/24 sans aucune intervention humain ! Ce robot dispose en effet de la capacité unique à se contorsionner pour changer une batterie déchargée « à froid » en seulement trois minutes, et ainsi prolonger son autonomie indéfiniment. Avec ses 176 cm, ses 73 kg et sa vitesse de marche de 2 m/s, le robot peut également transporter jusqu’à 15 kg de charge, exécuter des tâches industrielles (manutention, inspection de chaîne) et demeure donc opérationnel même lorsque d’autres batteries sont en charge.



Sur le plan technique, le Walker S2 embarque une double batterie lithium‑ion 48 V (90 min de charge pour 2 h de marche ou 4 h en mode stationnaire), deux caméras RGB pour une vision stéréoscopique, et une IA avancée pilotée par un modèle de langage baptisé ROSA, modèle capable de coordonner l’analyse et les actions du robot. Conçu pour soulager à terme les humains dans les entrepôts et les usines (certains diraient plutôt « remplacer les humains »), le Walker S2 marque une étape majeure vers l’autonomie totale des machines, et préfigure un futur où l’on pourrait retrouver ce type de robot un peu partout, y compris pour effectuer des tâches cette fois strictement domestiques.