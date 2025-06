Switch 2 et piratage de jeux : Nintendo bannit déjà des consoles

Certains propriétaires de Switch 2 ont été confrontés à l’erreur 2134-4508, entraînant un bannissement permanent de leur console des services en ligne de Nintendo. Ce problème concerne les utilisateurs de la MIG, une cartouche équipée d’une microSD permettant de charger des copies de jeux.

La cartouche MIG permet de jouer à des jeux stockés sur une microSD, qu’il s’agisse de copies à partir de cartouches originales via un outil comme le MIG Dumper ou de fichiers téléchargés illégalement sur Internet. Nintendo adopte une position stricte : utiliser la cartouche MIG, même pour jouer à des copies de jeux possédés légalement, viole ses conditions d’utilisation.

Le fabricant de la cartouche MIG tente de se protéger en précisant que son produit est destiné à des sauvegardes personnelles et recommande d’utiliser des copies authentiques pour préserver la garantie lors du jeu en ligne.

Cependant, Nintendo ne fait pas de distinction. Les Switch 2 détectées avec une cartouche MIG sont bannies des services en ligne, empêchant l’accès à l’eShop, au multijoueur ou à toute fonctionnalité nécessitant une connexion Internet. Cette mesure s’inscrit dans la politique historique de Nintendo qui lutte fermement contre le piratage et les émulateurs.

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

