YouTube étend la possibilité d’avoir plusieurs pistes audio pour les vidéos

YouTube annonce que sa nouvelle fonctionnalité qui permet d’avoir plusieurs doublages sur une vidéo est désormais disponible pour davantage de créateurs de contenus. La fonctionnalité était déjà en test avec certains, dont MrBeast.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les vidéos éducatives ou de formation, où les créateurs peuvent ajouter plusieurs pistes audio pour s’adapter aux besoins des différents publics. Par exemple, une vidéo de cours de langue peut inclure plusieurs pistes audio pour différents niveaux de compétence linguistique, ou une vidéo de formation professionnelle peut inclure plusieurs pistes choix pour différents secteurs d’activité.

En outre, cette fonctionnalité peut également aider les créateurs de contenu à toucher un public plus large et à atteindre des utilisateurs qui parlent des langues différentes. Les créateurs peuvent ajouter des pistes audio dans plusieurs langues, ce qui permettra aux spectateurs de choisir la langue qu’ils préfèrent ou qu’ils comprennent le mieux.

Dans ses premiers tests, YouTube indique qu’en janvier, plus de 3 500 vidéos multilingues ont été mises en ligne dans plus de 40 langues. Les vidéos doublées en plusieurs langues semblent bénéficier d’un temps de visionnage accru, avec 15% de visionnages dans la langue non principale de la vidéo. Les vidéos doublées en plusieurs langues signifient également que les créateurs n’ont pas besoin de maintenir des chaînes distinctes pour héberger des vidéos dans d’autres langues ; ils peuvent simplement doubler une vidéo sur leur chaîne principale.

YouTube ne dit pas encore quand la fonctionnalité sera disponible pour 100% des YouTubeurs. Concernant son accès, il suffit de cliquer sur engrenage et choisir « Pistes audio ». Vous pouvez faire le test sur cette vidéo de MrBeast.