YouTube va utiliser l’IA pour identifier et limiter les comptes de mineurs

À partir du 13 août 2025, YouTube mettra en place une technologie d’estimation d’âge basée sur l’intelligence artificielle pour repérer les utilisateurs de moins de 18 ans. Cette mesure, qui concernera au départ les États-Unis, vise à renforcer la sécurité des mineurs sur la plateforme.

Une détection de l’âge avec l’IA

YouTube utilisera l’activité des utilisateurs et l’âge de leur compte pour identifier les mineurs, appliquant automatiquement des restrictions similaires à celles des comptes auto-déclarés comme étant sous les 18 ans. Ces restrictions incluent le blocage des vidéos réservées aux adultes, des publicités non personnalisées, des notifications de pause et une limitation des recommandations répétées sur des sujets sensibles, comme l’image corporelle. De plus, des rappels sur la confidentialité seront activés lors de la publication de vidéos ou de commentaires. « Nous commencerons à déployer l’apprentissage automatique sur un petit groupe d’utilisateurs aux États-Unis pour estimer leur âge, afin que les adolescents soient traités comme tels et les adultes comme des adultes », explique James Beser, directeur de la gestion des produits chez YouTube.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement global pour protéger les enfants en ligne. Google avait annoncé plus tôt cette année son intention d’utiliser l’IA pour estimer l’âge des utilisateurs, en écho à des réglementations comme celles du Royaume-Uni, entrées en vigueur la semaine dernière, qui exigent une vérification d’âge pour les contenus nuisibles ou pornographiques. L’Union européenne teste également un prototype de vérification d’âge lié aux identités numériques. Aux États-Unis, plusieurs États ont adopté des lois limitant l’accès des mineurs aux sites pour adultes, bien que les efforts pour limiter les réseaux sociaux aient souvent échoué.

Des options de vérification

YouTube informera les utilisateurs identifiés comme mineurs, mais en cas d’erreur, ils pourront prouver leur âge via une pièce d’identité, un selfie ou une carte bancaire. Cette mesure pourrait affecter les revenus publicitaires de certains créateurs car les mineurs ne reçoivent pas de publicités personnalisées, ce qui peut modifier la démographie de leur audience. YouTube surveillera de près cette phase initiale aux États-Unis avant un éventuel déploiement à l’international, marquant un pas vers une plateforme plus sécurisée pour les jeunes.