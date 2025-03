YouTube démonétise deux chaînes qui diffusaient de faux trailers de films réalisés à l’IA

YouTube a décidé de démonétiser deux chaînes particulièrement populaires, Screen Culture et KH Films, après que des studios se soient plaints que ces dernières diffusaient de fausses bandes-annonces générées par l’IA ou avec des extraits de véritables trailers. Créée par Nikhil Chaudhari, la chaîne Screen Culture s’est principalement fait connaître avec des « bandes-annonces » de films imaginaires comme Fantastic Four: First Steps ou bien encore un nouveau film Superman (qui a bien fini par être annoncé par DC du reste). De son côté, KH Films créé des bandes-annonces pour des projets tout aussi fictifs, comme une saison de Squid Game avec Leonardo DiCaprio, un James Bond mettant en scène Henry Cavill et Margot Robbie, etc. YouTube a estimé que ces chaînes enfreignaient ses règles de monétisation, règles qui interdisent les contenus trompeurs, les vidéos répétitives et celles destinées uniquement à attirer des vues sans réelle contribution originale.



Bien que les créateurs de ces chaînes aient défendu leur contenu comme de simples scénarios « et si » sans autre objectif que de divertir, YouTube a de son côté invoqué les risques de désinformation (ce qui peut faire sourire quand on sait que YouTube héberge nombre de chaînes au contenu complotiste). Les faux trailers de Fantastic Four de Screen Culture mettaient ainsi en avant Julia Garner en Silver Surfer et Ralph Ineson en Galactus, alors que Marvel n’a jamais confirmé ces personnages. Le fondateur de KH Films s’est dit déçu par cette mesure de démonétisation, réitérant que son intention n’avait jamais été de tromper le public.