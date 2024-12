Zack Snyder estime que les réalisateurs devraient adopter l’IA pour leurs films

Lors de l’événement The Big Interview organisé par Wired, le réalisateur de Justice League et Rebel Moon, Zack Snyder, a évoqué l’importance pour les cinéastes d’embrasser l’intelligence artificielle plutôt que de rester passifs face à cette technologie en plein essor.

Selon lui, les créateurs devraient l’utiliser comme un outil, à l’instar des smartphones équipés de caméras de haute qualité qui ont révolutionné la manière de filmer. « Chaque personne possède une caméra assez bonne sur son téléphone, et pourtant, nous n’avons pas des millions de films incroyables qui sont mis en ligne depuis les poches des gens », a déclaré Zack Snyder, soulignant l’écart entre les outils disponibles et leur utilisation créative.

Le réalisateur a insisté sur l’importance de bien comprendre ce que l’IA peut et ne peut pas faire. « Il est crucial de vous éduquer et de comprendre ce que l’IA peut accomplir, notamment dans la création d’images et la narration », a-t-il précisé. L’IA permet de réaliser des prises de vue autrement inaccessibles, notamment des scènes coûteuses ou difficilement réalisables. Pour Zack Snyder, l’IA « ne se soucie pas si une maison est en feu, si elle est sur Mars ou sous l’eau. Tout ce qui pourrait coûter cher à un réalisateur n’est, pour l’IA, pas plus compliqué à réaliser ».

Cependant, l’IA reste un sujet de débat dans l’industrie créative. Des figures comme Tim Burton l’ont qualifiée de « très perturbante », tandis que des comédiens de doublage, comme Ned Luke de Grand Theft Auto 5, ont exprimé leurs inquiétudes face à l’utilisation des chatbots pour reproduire leurs voix, une pratique qu’ils jugent injuste et préjudiciable à leur revenu. Doug Cockle, voix de The Witcher en anglais, partage cette opinion en qualifiant l’IA d‘« inévitable » mais « dangereuse », estimant que ces technologies privent les acteurs de travail.