Marathon, enfin daté en 2026, se dévoile avec 23 minutes de gameplay

Bungie a enfin levé le voile sur la nouvelle fenêtre de lancement de Marathon. Le shooter d’extraction en ligne, très attendu par les fans du célèbre studio (à qui l’on doit Halo), sortira finalement au mois de mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec un prix de vente fixé à 40 dollars/euros. Initialement prévu pour l’automne, le projet avait été repoussé sine die sous la pression des nombreuses critiques et d’un improbable imbroglio lié à un soucis de copyright sur le design, au point d’alimenter les interrogations sur l’avenir même de cette nouvelle franchise.

Un aperçu détaillé et des nouveautés clés

Pour accompagner cette annonce, Sony et Bungie ont diffusé une longue présentation vidéo d’une vingtaine de minutes qui dévoile l’état actuel du jeu. L’occasion de découvrir plusieurs ajouts majeurs, dont un mode solo (très demandé par les fans) et un chat de proximité destiné à renforcer la tension et les interactions en cours de partie.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le studio met également en avant un travail accru sur la narration environnementale et une direction artistique plus brute. Les décors gagnent en rugosité et contrastent désormais davantage avec l’esthétique science-fiction lisse présentée lors des premières démonstrations. C’est aussi sans doute le prix à payer pour éviter les accusations de vol de copyright.

Un suivi sur l’année et de nouveaux “shells”

Bungie promet un suivi soutenu dès la première année, avec l’ajout régulier de cartes, d’événements et de nouveaux “shells”, équivalents à des classes jouables personnalisables. L’un des plus récents, baptisé Rook, permet d’intégrer une partie déjà en cours avec un équipement limité, réduisant ainsi les risques tout en favorisant l’action rapide.

Ce lancement représente un enjeu majeur pour Bungie, dans un contexte délicat marqué à la fois par les attentes financières élevées de Sony et des turbulences internes (restructuration des studios). Marathon devra convaincre dès son démarrage pour ne pas subir le triste sort de Concord.