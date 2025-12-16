TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Marathon, enfin daté en 2026, se dévoile avec 23 minutes de gameplay
Jeux vidéo

Marathon, enfin daté en 2026, se dévoile avec 23 minutes de gameplay

16 Déc. 2025 • 10:45
0

Bungie a enfin levé le voile sur la nouvelle fenêtre de lancement de Marathon. Le shooter d’extraction en ligne, très attendu par les fans du célèbre studio (à qui l’on doit Halo), sortira finalement au mois de mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec un prix de vente fixé à 40 dollars/euros. Initialement prévu pour l’automne, le projet avait été repoussé sine die sous la pression des nombreuses critiques et d’un improbable imbroglio lié à un soucis de copyright sur le design, au point d’alimenter les interrogations sur l’avenir même de cette nouvelle franchise.

Un aperçu détaillé et des nouveautés clés

Pour accompagner cette annonce, Sony et Bungie ont diffusé une longue présentation vidéo d’une vingtaine de minutes qui dévoile l’état actuel du jeu. L’occasion de découvrir plusieurs ajouts majeurs, dont un mode solo (très demandé par les fans) et un chat de proximité destiné à renforcer la tension et les interactions en cours de partie.

Le studio met également en avant un travail accru sur la narration environnementale et une direction artistique plus brute. Les décors gagnent en rugosité et contrastent désormais davantage avec l’esthétique science-fiction lisse présentée lors des premières démonstrations. C’est aussi sans doute le prix à payer pour éviter les accusations de vol de copyright.

Un suivi sur l’année et de nouveaux “shells”

Bungie promet un suivi soutenu dès la première année, avec l’ajout régulier de cartes, d’événements et de nouveaux “shells”, équivalents à des classes jouables personnalisables. L’un des plus récents, baptisé Rook, permet d’intégrer une partie déjà en cours avec un équipement limité, réduisant ainsi les risques tout en favorisant l’action rapide.

Ce lancement représente un enjeu majeur pour Bungie, dans un contexte délicat marqué à la fois par les attentes financières élevées de Sony et des turbulences internes (restructuration des studios). Marathon devra convaincre dès son démarrage pour ne pas subir le triste sort de Concord.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Marathon 10 Jeux vidéo

Bungie dévoile du gameplay de Marathon, son prochain FPS compétitif

High on Life 2 Jeux vidéo

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

super-meat-boy-3d Jeux vidéo

Super Meat Boy 3D se dévoile en détail dans une séquence de gameplay de 15 minutes

DQ Reimagined Jeux vidéo

Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Traduction

Google Traduction arrête la traduction littérale et ajoute de la nuance

16 Déc. 2025 • 9:24
0 Internet

Google Traduction franchit un cap technique majeur grâce au déploiement de nouvelles fonctionnalités pilotées par...

Facebook Messenger Logo

L’app Facebook Messenger n’est plus disponible sur PC et Mac

15 Déc. 2025 • 20:48
0 Logiciels

L’application de Facebook Messenger sur les PC Windows et Mac n’est plus disponible à partir de ce 15 décembre 2025. Les...

Hacker

Google arrête son service indiquant si vos données ont fuité sur le dark web

15 Déc. 2025 • 19:15
2 Internet

Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs, Google annonce que son outil de rapport sur le dark web va fermer ses portes au début de 2026....

deus-ex Remastered

Deus Ex Remastered est repoussé indéfiniment après une levée de boucliers des fans

15 Déc. 2025 • 18:21
1 Jeux vidéo

Annoncé durant le mois de septembre 2025, Deus Ex Remastered devait remettre au goût du jour l’un des monuments du jeu vidéo...

Stranger Things Saison 5 Vecna

Stranger Things saison 5 volume 2 : la bande-annonce est enfin arrivée

15 Déc. 2025 • 18:00
0 Geekeries

La bande-annonce du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things vient d’être dévoilée, offrant un aperçu intense de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple intègre la nouvelle « Tech Force » mise sur pied par la Maison Blanche

Apple intègre la nouvelle « Tech Force » mise sur pied par la Maison Blanche

16 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article De nombreuses nouveautés logicielles d’Apple se dévoilent avec une fuite d’iOS 26

De nombreuses nouveautés logicielles d’Apple se dévoilent avec une fuite d’iOS 26

16 Dec. 2025 • 10:40

image de l'article Free Mobile annonce enfin l’eSIM sur Apple Watch et c’est gratuit !

Free Mobile annonce enfin l’eSIM sur Apple Watch et c’est gratuit !

16 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article Une grosse fuite d’iOS 26 confirme l’iPhone pliable et tous les futurs produits d’Apple

Une grosse fuite d’iOS 26 confirme l’iPhone pliable et tous les futurs produits d’Apple

16 Dec. 2025 • 9:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site