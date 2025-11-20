Dragon Quest VII Reimagined : Square Enix dévoile 15 minutes de gameplay

Véritable monument du JRPG, Dragon Quest VII est de retour dans une version remastérisée de toute beauté : prévu pour le 5 février 2026, Dragon Quest Reimagined affiche une DA sublime, avec des petits personnages tout mignons (et reprenant bien sûr le style si emblématique de Toriyama), de superbes décors et des effets de partout (flou en arrière champ, lumières, etc.). C’est (très) beau, et la vue de haut ne nuit pas du tout à l’ensemble. L’éditeur Square Enix vient de publier une vidéo de gameplay de 15 minutes, qui confirme tout le bien que l’on penser d’un titre déjà très attendu. C’est fluide, joli voire très beau selon les environnements, les personnages sont à croquer (même les monstres sont à croquer à vrai dire…), et le gameplay semble déjà très bien huilé pour un jeu devant sortir dans 3 mois.

Un style visuel au style « artisanal »

Le remake adopte une esthétique “fait main” particulièrement travaillée : les personnages dessinés par Akira Toriyama sont recréés en 3D avec des modèles évoquant de vraies petites poupées, tandis que les décors et donjons rappellent des dioramas. Ce parti pris artistique confère un charme nostalgique au monde d’Estard, tout en le rendant visuellement nettement plus riche et immersif.

Un gameplay revisité et un récit enrichi

Les développeurs ont aussi repensé la narration pour la rendre plus fluide et accessible : certaines quêtes secondaires ont été rationalisées, et un nouveau chapitre mettant en scène un personnage adulte fait son apparition. De plus, une “fin alternative” inédite pourrait s’offrir aux joueurs selon leurs choix, introduisant ainsi une dimension de rejouabilité inédite dans la saga.

Sur le plan du combat, le système se met à jour avec des mécaniques plus dynamiques : le système de vocations (“Moonlighting”) permet à un personnage d’utiliser deux classes simultanément, et de nouvelles compétences sont accessibles, comme la vocation “Maître des monstres” avec son avantage “Soutien monstre”. Ces multiples changements visent à renforcer le côté stratégique des affrontements sans trahir l’ »âme » du titre original.

Dragon Quest Reimagined sortira le 5 février prochain sur Xbox Series, PS5, Switch 1&2, et sur PC via Steam.