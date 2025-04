The Outer Worlds 2 : 11 minutes de gameplay (avant le live-stream de juin)

Bethesda lance la grosse machine marketing pour The Outer Worlds 2. Le jeu sera présenté en détail lors d’un stream live programmé au mois de juin (juste après le Xbox Games Showcase), et IGN nous livre 11 minutes de gameplay totalement inédit, et plutôt convaincant. La séquence de gameplay dévoile principalement un mode infiltration largement repensé, et à priori nettement mieux conçu que dans le premier opus. On note aussi la présence d’environnements variés et détaillés (le moteur Unreal Engine fait ici des merveilles), et l’arrivée de nouvelles compétences (comme la possibilité de désintégrer un cadavre) et de nouvelles armes. Les affrontements de mêlée, qui étaient clairement l’un des points faibles du premier jeu, semblent là encore beaucoup plus convaincants. On ne voit rien de très original sans doute, mais après tout, 90% des jeux du genre, y compris les plus réussis, ne s’acharnent pas vraiment à réinventer la poudre.

Bref, tout cela s’annonce de mieux en mieux, au point de que ce The Outer Worlds 2 s’annonce de plus en plus comme une grosse sortie des studios Xbox en 2025, ce qui n’était pas vraiment acquis il y a quelques mois encore.