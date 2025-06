Super Meat Boy 3D se dévoile en détail dans une séquence de gameplay de 15 minutes

Présenté lors du Xbox Games Showcase de Microsoft, Super Meat Boy 3D se dévoile cette fois en détail via une vidéo de gameplay d’une quinzaine de minutes !Et une confirmation : le platformer « die and retry » ne perd rien de sa difficulté légendaire en passant à la 3D. Le gameplay reste ultra nerveux et à priori extrêmement précis (sur les versions 2D du jeu tout se joue parfois au pixel près). Les speedrunners vont donc pouvoir s’en donner à cœur joie d’autant que chaque run est évidemment accompagné d’un chrono.



Les niveaux eux-mêmes semblent encore plus variés que dans la version 2D et donnent parfois l’illusion de se retrouver face à une sorte de Super-Mario sous acide.L’autre bonne nouvelle concerne la réalisation globale : le jeu est franchement agréable à regarder malgré cette orientation « speedrun pour hardcore gamers », avec des jolis effets lumineux et de texture. Les studios Team Meat et Sluggerfly ont vraiment bien bossé pour cette nouvelle itération du jeu indé culte.

Super Meat Boy 3D arrivera quelque part en 2026 sur PC, PS5, XBox Series, et day-one sur le Game Pass.