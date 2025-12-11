TENDANCES
IA : Disney adresse une mise en demeure à Google pour violation de droits d'auteur
Internet

IA : Disney adresse une mise en demeure à Google pour violation de droits d’auteur

11 Déc. 2025 • 17:34
0

Disney exige l’arrêt immédiat de l’utilisation de ses œuvres protégées dans l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle de Google. Disney dénonce une infraction à grande échelle qui alimente des produits commerciaux phares comme l’assistant Gemini ou YouTube.

Marvel vs Star Wars vs Pixar vs Disney

Google génère des personnages Disney en IA sans autorisation

Dans sa lettre de cessation relayée par The Hollywood Reporter, Disney pointe spécifiquement l’utilisation de plusieurs technologies de génération d’images et de vidéos, notamment les modèles Veo, Imagen et Nano Banana. L’entreprise affirme que ces outils produisent des répliques « immaculées » de personnages emblématiques des univers Star Wars ou Marvel en réponse à de simples prompts d’utilisateurs.

L’accusation porte sur l’intégration systémique de ces capacités génératives. Selon la lettre, la contrefaçon s’étend à l’ensemble de l’écosystème Google, y compris les applications Workspace et Gemini sur les smartphones Android. Disney souligne la gravité de la situation : « Google a profondément intégré ses services d’IA de vidéo et d’image contrefaisants dans sa vaste famille de produits et services activement utilisés par plus d’un milliard de personnes. Cela démultiplie l’ampleur de la contrefaçon de Google et le préjudice causé à la propriété intellectuelle de Disney ».

Les avocats du groupe précisent que ces infractions permettent à Google d’« exploiter commercialement et distribuer des copies » illégales via de multiples canaux de diffusion.

Une offensive juridique sur fond d’alliance avec OpenAI

Cette action intervient alors que Disney intensifie sa stratégie de protection de contenu. L’entreprise a récemment envoyé des avertissements similaires à Meta et Character.AI, tout en poursuivant Midjourney et Minimax en justice aux côtés de NBCUniversal et Warner Bros. Disney affirme avoir alerté Google de ses préoccupations depuis plusieurs mois sans obtenir de réponse satisfaisante. « Au contraire, la contrefaçon de Google n’a fait qu’augmenter durant cette période », stipule la lettre.

Le refus de Google d’adopter des garde-fous techniques constitue un point de friction majeur. « Les services d’IA de Google sont conçus pour profiter gratuitement de la propriété intellectuelle de Disney. Google a refusé de mettre en œuvre des mesures technologiques pour atténuer ou empêcher la violation du droit d’auteur, bien que de telles mesures soient facilement disponibles et utilisées par les concurrents de Google », dénonce le document.

Le timing de cette mise en demeure coïncide avec une annonce stratégique majeure : Disney vient d’officialiser un partenariat avec OpenAI. Cet accord prévoit un investissement d’un milliard de dollars chez le rival de Google et permettra aux utilisateurs de créer des clips vidéo basés sur 200 personnages de Pixar, Marvel et Star Wars au sein de Sora.

