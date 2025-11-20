TENDANCES
Nano Banana Pro : Google lance son générateur d'images IA utilisant Gemini 3
Internet

Nano Banana Pro : Google lance son générateur d’images IA utilisant Gemini 3

20 Nov. 2025 • 17:31
0

Officiellement baptisé Gemini 3 Pro Image, c’est bien sous le nom de « Nano Banana Pro » que Google lance son nouveau modèle IA de génération et d’édition d’images. Basé sur l’architecture de Gemini 3 Pro, cet outil d’intelligence artificielle promet de visualiser l’information avec une précision inédite en exploitant des capacités de raisonnement avancées.

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro

Une fusion de plusieurs photos en une seule

Texte lisible et maîtrise totale de la caméra

La promesse de Nano Banana Pro est la fin du charabia visuel. Google assure que son modèle génère désormais du texte précis et lisible dans plusieurs langues, corrigeant l’un des défauts majeurs des générateurs d’images actuels.

Au-delà du texte, l’outil offre un contrôle quasi cinématographique. Les utilisateurs peuvent ajuster les angles de caméra, modifier la mise au point pour créer des effets bokeh ou transformer radicalement l’éclairage d’une scène, passant du jour à la nuit en un clic. La traduction d’un texte permet également de retoucher une partie spécifique de l’image sans altérer le reste, le tout en 2K et 4K.

Là où Nano Banana Pro frappe fort, c’est dans sa capacité à maintenir la cohérence. Le modèle peut fusionner jusqu’à 14 images sources et préserver la ressemblance de cinq personnes distinctes, une fonctionnalité cruciale pour les créateurs de contenus narratifs. De plus, grâce à sa « connaissance du monde » en temps réel, il excelle dans la génération d’infographies et de diagrammes complexes.

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro Traduction Texte

Le texte est traduit de l’anglais au français mais le reste est intact

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro Creations Logos

Génération de 8 logos différents

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro Infographie

Une infographie générée par IA

Gemini 3 Pro Image Nano Banana Pro Jour Nuit

Passer une photo de jour en photo de nuit

Le déploiement Nano Banana Pro débute aujourd’hui dans l’application Gemini. Si les utilisateurs gratuits disposent d’un quota limité, les abonnés payants (Plus, Pro, Ultra) bénéficient de plafonds plus élevés.

Fin du filigrane pour les abonnés Ultra

En outre, Google a décidé de supprimer le filigrane pour les abonnés AI Ultra, ciblant clairement un usage professionnel où le marquage peut être gênant. Pour les autres, le marquage reste en place. En parallèle, une extension @SynthID fait son apparition pour permettre à quiconque de vérifier l’authenticité d’une image, une sécurité qui s’étendra bientôt à l’audio et la vidéo.

Le modèle s’intègre dès à présent dans un vaste écosystème, allant de Google Slides et Vids aux outils développeurs comme Google AI Studio et Vertex.

