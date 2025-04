Gemini intègre désormais le générateur de vidéos Veo 2

Google passe à la vitesse supérieure dans le domaine de la génération vidéo par intelligence artificielle avec son modèle Veo 2, désormais intégré à Gemini (ainsi que l’annonçaient des fuites récentes). Ce nouvel outil permet de créer des vidéos HD (720p) de 8 secondes à partir de simples descriptions textuelles (prompts). Réservée aux abonnés Google One AI Premium, cette nouvelle fonction de génération impressionne par la fluidité et le réalisme de ses rendus, des résultats obtenus grâce à une compréhension poussée des mouvements humains et des lois physiques. En complément, Google propose Whisk Animate sur Google Labs, un outil qui permet d’animer des images fixes, créant ainsi des animations dynamiques à partir de visuels statiques.



Malgré ces avancées, certaines limitations subsistent : une quotas mensuel restreint le nombre de vidéos générées par utilisateur, et la qualité peut chuter lorsque les scènes demandées deviennent trop complexes, notamment sur les actions rapides ou les mouvements de personnages. Google insiste toutefois sur la sécurité et l’éthique de ses outils d’IA : toutes les vidéos générées par Veo 2 sont marquées d’un filigrane numérique SynthID, et des systèmes de modération sont en place pour éviter les dérives.