Gemini a désormais de la mémoire (voire DES mémoires)

Le chatbot Gemini de Google est désormais doté d’une nouvelle fonction « mémoire » qui lui permet de se souvenir des détails sur la vie, le travail et les préférences d’un utilisateur afin de fournir des réponses toujours plus personnalisées. La fonction permet des interactions contextuelles, comme par exemple se souvenir de ses aliments préférés pour suggérer des recommandations de restaurant sur mesure. A noter qu’il ne s’agit pas ici d’une seule mémoire unifiée mais de plusieurs blocs ou modules de mémoire. Actuellement, la fonction mémoire n’est accessible qu’aux seuls abonnés du forfait Google One AI Premium (20 euros par mois) et se limite au navigateur (client Web), la prise en charge d’iOS et d’Android étant prévue ultérieurement.

Google dévoile quelques exemples sur la façon dont les « mémoires » peuvent être utilisées dans l’interface Gemini, soit en utilisant un langage parlé simple, soit pour un codage en JavaScript, soit pour le calcul des coûts lors de la planification d’un voyage. Les utilisateurs ont le contrôle total sur la fonction, qui ne prend en charge que les prompts en anglais pour l’instant, et peuvent la désactiver à tout comment, tout comme il est possible de supprimer des mémoires existantes.

La firme de Mountain View précise en outre que les mémoires de Gemini ne sont pas utilisées pour la formation des modèles ou même partagées. Malgré ces précautions, l’introduction de fonctions mémorielles soulève tout de même quelques préoccupations parmi les experts en sécurité informatique.