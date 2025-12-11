Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et autorise les vidéos IA avec ses personnages dans Sora

Disney opère un virage stratégique dans sa relation avec l’intelligence artificielle, en annonçant un investissement en capital d’un milliard de dollars dans OpenAI, scellant un accord de licence de trois ans qui changera la donne pour les créateurs amateurs. Dès l’année prochaine, il sera officiellement possible d’utiliser plus de 200 personnages issus des catalogues Disney, Marvel, Pixar et Star Wars pour générer des vidéos via l’outil Sora.

Une collaboration entre Disney et OpenAI pour l’IA

L’accord couvre des figures emblématiques comme Mickey, Ariel, Cendrillon, Iron Man ou encore Dark Vador. Ces personnages seront accessibles non seulement sur Sora, pour la création vidéo, mais aussi sur ChatGPT pour la génération d’images. Toutefois, une ligne rouge a été tracée : l’accord exclut explicitement l’utilisation des voix et des apparences physiques des acteurs réels.

Pour Bob Iger, patron de Disney, l’essor rapide de l’IA marque un moment charnière. Il affirme vouloir « étendre la portée de notre narration grâce à l’IA générative de manière réfléchie et responsable, tout en respectant et protégeant les créateurs et leurs œuvres ». De son côté, Sam Altman, patron d’OpenAI, célèbre le partenariat en présentant Disney comme « le standard mondial de la narration ».

Il y a déjà eu des conflits

Ce rapprochement intervient dans un contexte tendu. Depuis son lancement en septembre, Sora a dominé l’App Store mais a aussi déclenché une vague de controverses, les utilisateurs inondant la plateforme de détournements de marques et personnes célèbres. La Motion Picture Association avait d’ailleurs sommé OpenAI de prendre des « mesures immédiates et décisives » contre ces violations de droits d’auteur.

Jusqu’à présent, Disney menait une offensive judiciaire ferme, poursuivant Midjourney aux côtés d’Universal et envoyant des mises en demeure à la start-up Character.AI. Mais cet accord montre que Disney n’exclut pas totalement l’IA, à condition d’en garder le contrôle.

Les deux entreprises ont ainsi réaffirmé leur engagement envers une IA qui « protège la sécurité des utilisateurs » et « respecte les industries créatives ». OpenAI s’est engagé à maintenir des contrôles stricts pour empêcher la génération de contenus illégaux ou nuisibles, concrétisant la promesse faite par Sam Altman d’offrir un contrôle plus « granulaire » sur la gestion des personnages.