Bing Video Creator : Microsoft propose un outil gratuit pour générer des vidéos par IA avec Sora d’OpenAI

Microsoft dévoile une nouveauté avec Bing Video Creator, un outil gratuit permettant de générer des vidéos à partir de descriptions textuelles grâce à l’intelligence artificielle Sora d’OpenAI. Disponible dès aujourd’hui sur l’application Bing, cette fonctionnalité vise à rendre la création vidéo accessible à tous.

Une création vidéo gratuite par IA avec Sora

« Bing Video Creator transforme vos prompts textuels en courtes vidéos. Décrivez simplement ce que vous voulez voir et regardez votre vision prendre vie », explique Microsoft sur son blog. L’outil, alimenté par Sora (que les utilisateurs payants de ChatGPT connaissent déjà) se veut intuitif. Depuis l’application Bing sur iOS ou Android, il suffit de sélectionner Bing Video Creator, d’entrer une description et l’IA génère une vidéo en quelques minutes.

Gratuit, Bing Video Creator se distingue de l’accès à Sora qui nécessite normalement l’abonnement ChatGPT Plus, qui coûte au minimum 20$/mois. Pour l’instant, les vidéos sont limitées à 5 secondes et au format 9:16, mais Microsoft annonce l’arrivée prochaine du format 16:9. Le déploiement débute aujourd’hui sur mobile, avec une extension prévue sur PC via le site de Bing dans les semaines à venir.

Une stratégie pour relancer Bing ?

Cette nouveauté surprend par son absence dans Copilot, l’IA qui sous-tend pourtant de nombreuses fonctionnalités de Bing. Ce choix pourrait refléter une tentative de Microsoft de dynamiser l’usage de l’application Bing, souvent éclipsée par d’autres services. En offrant une fonctionnalité gratuite et attrayante comme Bing Video Creator, Microsoft cherche peut-être à capter un public plus large, tout en démocratisant l’accès à la création vidéo par IA.

Cependant, l’exclusion de Copilot pourrait frustrer certains utilisateurs, qui s’attendent à voir les innovations IA de Microsoft centralisées dans cet outil. Cette fragmentation questionne la cohérence de la stratégie IA de l’entreprise.

Si les limites actuelles (durée et format) restreignent les usages, l’outil pourrait séduire les amateurs de contenus. Reste à voir si Bing Video Creator parviendra à relancer l’intérêt pour Bing et à rivaliser avec les solutions concurrentes.