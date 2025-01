Bing Image Creator : Microsoft retire la dernière version de DALL-E 3 suite à une baisse de qualité

La mise à jour de Bing Image Creator avec le dernier modèle PR16 de DALL-E 3 (OpenAI), avant les fêtes, a suscité de très vives critiques de la part de nombreux utilisateurs du logiciel. La firme de Redmond avait promis une génération d’images plus rapide et de meilleure qualité, mais les résultats obtenus semblent assez loin de ces promesses initiales. Les plaintes ont afflué sur les plateformes X et Reddit, de nombreux utilisateurs estimant que les images générées par PR16 semblaient moins réalistes, manquaient de détails et avaient souvent un aspect caricatural voire « sans vie ». Face à ces critiques, Microsoft a annoncé son intention de revenir au modèle précédent, PR13, le temps de résoudre les problèmes. « Nous avons pu [reproduire] certains des problèmes signalés et prévoyons de revenir à [DALL-E 3] PR13 jusqu’à ce que nous puissions les résoudre », a déclaré Jordi Ribas, responsable de la recherche chez Microsoft, dans un message publié sur X mardi soir. « Malheureusement, le processus de déploiement est très lent. Il a commencé il y a plus d’une semaine et prendra encore 2 à 3 semaines pour atteindre 100 %. »

I don't know who you think you're kidding with this. DALL-E is objectively worse than it ever was after this "update" and you're being outpaced by other companies like Google. It's absolutely night and day comparing image quality now to just a couple months ago pic.twitter.com/EdSdk7aign

— outward (@roccynoxy) December 19, 2024