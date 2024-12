Microsoft cherchait à intégrer d’autres modèles d’IA à 365 Copilot

Microsoft et OpenAI, jusqu’ici étroitement liés dans le secteur de l’IA, semblent désormais emprunter des directions divergentes. Bien que Microsoft ait massivement investi dans OpenAI, obtenant un accès anticipé à des modèles comme GPT-4 et les intégrant à sa suite 365 Copilot, le géant technologique explore maintenant des alternatives. Si l’on en croit Reuters, Microsoft considèrerait désormais que GPT-4 est trop coûteux et trop lent pour les clients d’entreprise, ce qui l’incite à rechercher des modèles plus rapides et plus efficaces, y compris ses propres solutions internes comme Phi-4.

De fait, l’outil 365 Copilot, initialement conçu pour simplifier les tâches de productivité dans des applications telles que Word et PowerPoint, a été critiqué pour son coût élevé (30 dollars par utilisateur par mois) et ses performances globales jugées insuffisantes. Microsoft chercherait donc à intégrer d’autres LLMs à son offre de services. La démarche actuelle de Microsoft pour diversifier son portefeuille de modèles d’IA semble indiquer un changement de stratégie, l’objectif étant de réduire la dépendance à OpenAI… tout en conservant une participation significative dans la startup.

Malgré la position actuelle dominante d’OpenAI, plusieurs analystes soulignent que l’industrie de l’IA en est à ses tous débuts. En d’autres termes, les lignes sont encore susceptibles de bouger et certains outsiders actuels du secteur pourraient bien se retrouver dans une position nettement plus favorable.