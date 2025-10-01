Character.AI supprime les personnages IA de Disney après une mise en demeure

Face à la menace juridique de Disney, la plateforme Character.AI a dû supprimer de son service les chatbots inspirés de personnages célèbres comme Dark Vador ou Elsa de La Reine des Neiges. Cela met en lumière la tension grandissante entre les entreprises d’intelligence artificielle et les studios hollywoodiens sur la question cruciale du droit d’auteur.

Disney met fin à l’exploitation de ses personnages avec l’IA

Character.AI a confirmé avoir retiré plusieurs de ses chatbots après la réception d’une lettre de mise en demeure de la part de Disney. La société de Mickey accusait la start-up, fondée en 2021, d’enfreindre ses droits de propriété intellectuelle. Les utilisateurs pouvaient en effet interagir avec des IA imitant la personnalité de figures emblématiques comme Spider-Man, Vaiana ou des personnages de l’univers Star Wars.

Dans sa lettre, Disney dénonce une démarche qui « est un anathème à l’essence même de la marque et de l’héritage Disney ». L’entreprise reproche à Character.AI d’avoir « choisi de reproduire, monétiser et exploiter systématiquement les personnages de Disney » sans aucune autorisation. Suite à cette action, la plupart des chatbots concernés sont devenus indisponibles, affichant parfois un message d’erreur avant de disparaître complètement.

La défense de Character.AI, qui espère un partenariat

De son côté, Character.AI a réagi rapidement. Un porte-parole a déclaré à NBC News que l’entreprise répond « rapidement aux demandes de suppression de contenu que les ayants droit nous signalent ». La plateforme, qui permet de créer des personnages IA personnalisés, compare ces créations d’utilisateurs à de la « fanfiction, mais sous une forme interactive ».

Malgré ce retrait forcé, Character.AI tend la main aux studios. « Nous voulons nous associer à l’industrie et aux ayants droit pour leur permettre de proposer leurs personnages sur notre plateforme », a ajouté le porte-parole. L’objectif affiché est de fournir aux détenteurs de propriété intellectuelle des outils pour développer des « expériences contrôlées, engageantes et génératrices de revenus ».

Ce conflit n’est pas un cas isolé. L’intelligence artificielle est devenue un sujet sensible à Hollywood, où son usage se généralise progressivement. Les grands studios semblent désormais adopter une ligne plus dure pour protéger leurs contenus.

Cette fermeté se traduit par des actions en justice. Ce mois-ci, Warner Bros a poursuivi la société d’IA Midjourney, l’accusant de fonder son modèle économique sur le vol massif de créations. Disney et Universal avaient déjà lancé des poursuites similaires contre la même entreprise en juin, pour des motifs similaires.