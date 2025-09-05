TENDANCES
KultureGeek Internet Warner Bros attaque l’IA Midjourney pour violation de droits d’auteur
Internet

Warner Bros attaque l’IA Midjourney pour violation de droits d’auteur

5 Sep. 2025 • 10:40
0

Warner Bros Discovery lance une offensive judiciaire contre Midjourney, accusant la start-up d’intelligence artificielle de violer ses droits d’auteur. Selon la plainte relayée par The Hollywood Reporter, la firme reproche à Midjourney d’exploiter sans autorisation ses personnages emblématiques comme Superman, Bugs Bunny ou encore Scooby-Doo.

Plainte Warner Bros Midjourney

Une utilisation illégale des personnages iconiques

Warner Bros. Discovery affirme que Midjourney génère des images et vidéos dérivées de ses œuvres protégées. En effet, la start-up utilise ses outils d’IA pour produire des contenus représentant des figures comme Wonder Woman, Les Super Nanas ou même Rick et Morty, souvent en réponse à des prompts spécifiques. Par exemple, un simple prompt comme « bataille de super-héros de comics classiques » peut générer des images téléchargeables de Superman, Batman ou Flash. Cette pratique, selon Warner Bros Discovery, constitue une violation claire de ses droits.

Plainte Warner Bros Midjourney 2

Une image générée par Midjourney en réponse à un prompt demandant une « bataille classique entre super-héros de comics ».

La plainte va plus loin en accusant Midjourney de connaître l’ampleur de ses infractions. « Il est difficile d’imaginer une violation du droit d’auteur plus délibérée que celle de Midjourney », déclare Warner Bros. La firme reproche à la start-up de tirer profit de ces contenus en attirant des abonnés avec des copies non autorisées de ses œuvres. Cette stratégie, selon Warner Bros Discovery, nuit gravement aux détenteurs de droits d’auteur.

Des mesures judiciaires demandées

Face à ces accusations, Warner Bros Discovery exige des dommages et intérêts pour les préjudices subis. De plus, la société demande à la justice d’interdire à Midjourney de reproduire, diffuser ou afficher ses propriétés intellectuelles. Elle souhaite également que la start-up soit contrainte d’intégrer des mesures de protection des droits d’auteur dans ses outils d’IA.

Cette affaire, qui fait écho à une autre plainte déposée par Disney et Universal, pourrait redéfinir les règles de l’utilisation de l’IA dans la création de contenus. Tout dépendra de l’avancée de l’affaire et si un juge acceptera de s’occuper de ce dossier. Pour sa part, Midjourney n’a pas (encore) réagi à la plainte du jour.

