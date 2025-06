Midjourney lance V1, son générateur de vidéos par IA

Midjourney a lancé V1, son tout premier modèle d’intelligence artificielle capable de générer des vidéos. Cette première mouture permet de créer de courts clips à partir d’images mises en ligne ou générées sur la plateforme.

Après avoir créé une image sur Midjourney, un nouveau bouton « animé » permet de générer un clip de 5 secondes basé sur un prompt textuel. Les utilisateurs peuvent utiliser une image comme point de départ ou laisser l’IA appliquer un prompt générique pour avoir la vidéo. Un mode manuel offre la possibilité de personnaliser le mouvement. Les animations peuvent ensuite être prolongées jusqu’à 21 secondes par incréments de 4 secondes, avec des réglages (haut ou bas) pour contrôler le déplacement du sujet et/ou de la caméra.

Pour l’instant, l’outil est accessible uniquement via le site de Midjourney ou son serveur Discord, et nécessite un abonnement. L’abonnement de base est à 10 $/mois (environ 200 générations d’images par mois), tandis que les offres Pro (60 $/mois) et Mega (120 $/mois) incluent des générations illimitées de vidéos. Midjourney prévoit de revoir sa tarification vidéo dans le mois à venir.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025