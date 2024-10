Movie Gen : Meta dévoile son impressionnante IA de génération de vidéos

Meta vient de dévoiler un nouveau modèle d’IA baptisé Movie Gen, conçu pour générer des clips vidéo et audio particulièrement réalistes. Les quelques démonstrations de l’IA (impressionnantes) incluent des vidéos de 10 secondes générées par l’IA, comme un bébé hippopotame en train de nager. Ces vidéos au rendu complexe illustrent avec brio les capacités du modèle, qui parvient à garder la cohérence des images (pas de déformations en mouvement) et à rendre convaincants des effets visuels qui posent souvent souci à ce type d’IA (comme le rendu de l’eau).

Annoncé peu après l’événement Meta Connect, Movie Gen ne se limite pas à la génération de vidéos à partir de texte, il permet également de générer des modifications ciblées sur des vidéos existantes, comme l’ajout d’objets ou la modification de surfaces. Ce modèle, qui n’est pas encore disponible au grand public, peut également produire de l’audio en synchronisation avec les vidéos, créant ainsi des ambiances sonores cohérentes avec les visuels générés.

Movie Gen a été entraîné sur une combinaison de jeux de données sous licence et de sources disponibles publiquement, mais Meta n’a pas précisé l’origine de ces données/sources. Le modèle dispose de 30 milliards de paramètres pour la génération vidéo et de 13 milliards pour l’audio, soit beaucoup plus que tout autre modèle d’IA de ce type. En sortie, les vidéos générées sont en haute définition et peuvent durer jusqu’à 16 secondes. Malgré l’ensemble de ces caractéristiques prometteuses, aucune date de sortie n’a encore été confirmée, bien que Meta ait clairement laissé entendre qu’un lancement public serait possible.

Enfin, le nouvel outil d’IA de Meta pourrait éventuellement être intégré à ses plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et WhatsApp, à l’instar de Google, qui prévoit d’incorporer son modèle vidéo Veo dans YouTube Shorts l’année prochaine.