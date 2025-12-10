TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet McDonald’s retire sa publicité de Noël générée par IA après les critiques
Internet

McDonald’s retire sa publicité de Noël générée par IA après les critiques

10 Déc. 2025 • 22:40
2

McDonald’s vient de retirer sa dernière campagne publicitaire, entièrement réalisée avec l’intelligence artificielle générative. La vidéo, qui présentait les fêtes de fin d’année comme « la période la plus terrible », a provoqué une vive controverse en ligne, forçant la chaîne de fast-foot à ne plus la proposer sur YouTube.

McDonalds Publicite Generee Intelligence Artificielle IA

Un bad buzz pour McDonald’s à cause de l’IA

Contrairement à Coca-Cola qui avait prudemment misé sur des animaux façon dessin animé pour sa propre pub avec de l’IA, McDonald’s aux Pays-Bas a pris le risque de générer des humains réalistes. Le résultat technique a cristallisé les critiques : des plans étranges, comme un patineur dont les membres semblent devenir gélatineux en pleine chute.

Au-delà des problèmes visuels, c’est le ton de la publicité qui a déplu. La pub enchaînait les clichés de fêtes ratées (repas de famille, chants, sapin…) pour inviter les spectateurs à « se cacher chez McDonald’s jusqu’en janvier ». Un message jugé négatif, amplifié par une exécution visuelle défaillante.

Paradoxalement, l’agence derrière le spot, The Sweetshop (via sa division IA The Gardening.club), révèle que cette production numérique a été un véritable calvaire, parlant de « sept semaines de travail intense ». Melanie Bridge, la dirigeante de l’agence, a expliqué sur Instagram que le projet a mobilisé « dix personnes pendant cinq semaines à temps plein ».

Selon elle, « les heures consacrées à ce travail ont largement dépassé celles d’un tournage traditionnel », évoquant une lutte constante pour forcer les modèles IA à respecter le prompt original. Un aveu d’inefficacité qui alimente le débat brûlant sur l’usage de l’IA générative dans l’industrie, alors même qu’OpenAI fait face à des controverses similaires avec son outil Sora 2 et la gestion des droits d’auteur.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle Internet

Google diffuse sa première publicité générée par IA

microsoft-surface-ad-ai Hors-Sujet

Microsoft a réalisé une publicité avec de l’IA… et personne n’avait rien remarqué

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reseaux Sociaux Logos Icones

Emmanuel Macron annonce une loi pour interdire les réseaux sociaux avant 15-16 ans

10 Déc. 2025 • 20:38
4 Internet

Emmanuel Macron accélère sur la régulation numérique. En déplacement à Saint-Malo ce mercredi, le...

Starship SpaceX 2

SpaceX viserait 1500 milliards de valorisation pour son entrée en bourse en 2026

10 Déc. 2025 • 19:50
0 Hors-Sujet

Selon plusieurs sources proches du dossier, SpaceX envisagerait une introduction en bourse entre la mi-2026 et la fin 2026, avec pour objectif de lever...

Drapeaux Etats-Unis

Les États-Unis veulent imposer le contrôle des réseaux sociaux aux touristes (ESTA)

10 Déc. 2025 • 19:12
1 Internet

L’administration Trump s’apprête à serrer la vis pour les touristes étrangers exemptés de visa, y compris les...

Android XR Avatar

Samsung Galaxy XR : une grosse mise à jour apporte des avatars aussi réalistes que ceux du Vision Pro

10 Déc. 2025 • 19:01
1 Logiciels

La première grande mise à jour d’Android XR pour le Samsung Galaxy XR est désormais déployée, et cette...

Assassin's Creed Mirage

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en décembre 2025 (dont Assassin’s Creed Mirage)

10 Déc. 2025 • 18:00
0 Jeux vidéo

Sony dévoile la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 16 décembre avec les abonnements Premium et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPad 12 aurait la puce A19, comme l’iPhone 17, ce qui est une surprise

L’iPad 12 aurait la puce A19, comme l’iPhone 17, ce qui est une surprise

10 Dec. 2025 • 22:27

image de l'article Apple Music et Apple TV sont en panne, annonce Apple

Apple Music et Apple TV sont en panne, annonce Apple

10 Dec. 2025 • 21:55

image de l'article Apple s’oppose au contrôle de l’âge sur l’App Store, Tim Cook négocie à Washington

Apple s’oppose au contrôle de l’âge sur l’App Store, Tim Cook négocie à Washington

10 Dec. 2025 • 20:03

image de l'article L’Apple Studio Display 2 fuite : écran ProMotion 120 Hz, HDR et puce A19

L’Apple Studio Display 2 fuite : écran ProMotion 120 Hz, HDR et puce A19

10 Dec. 2025 • 19:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site