Emmanuel Macron annonce une loi pour interdire les réseaux sociaux avant 15-16 ans

Emmanuel Macron accélère sur la régulation numérique. En déplacement à Saint-Malo ce mercredi, le président de la République a annoncé le dépôt d’un projet de loi gouvernemental dès janvier 2026 pour interdire l’accès aux réseaux sociaux avant l’âge de 15 ou 16 ans.

La France veut bannir les réseaux sociaux aux mineurs

Devant un public de lecteurs et journalistes d’Ouest-France, Emmanuel Macron a précisé sa méthode : imposer une vérification d’âge stricte sur le modèle de ce qui est appliqué aux sites pornographiques depuis mars. « Cette technique, on peut l’utiliser pour les réseaux sociaux », a-t-il affirmé, soulignant que ce système a fait ses preuves et bénéficie désormais du feu vert de la Commission européenne, accordé l’été dernier.

Cette nouvelle initiative vise à contourner les obstacles rencontrés par la loi de juillet 2023 sur la majorité numérique, qui avait été bloquée par la Commission européenne.

Pour justifier cette mesure radicale, Emmanuel Macron s’appuie sur le « consensus scientifique » liant l’usage précoce des réseaux sociaux à la baisse des résultats scolaires et à la dégradation de la santé mentale. Il a illustré son propos par une métaphore routière : laisser un adolescent sur les réseaux sociaux équivaut à mettre un enfant au volant d’une Formule 1. « Mon enfant (…) j’ai pas envie qu’il gagne la course, j’ai juste envie qu’il descende de la voiture », a déclaré le chef de l’État. « Je veux d’abord lui apprendre le code et être sûr que la voiture fonctionne, lui apprendre à conduire sur une autre voiture » a-t-il ajouté.

Si un autre texte porté par le groupe Renaissance est déjà prévu à l’agenda parlementaire le 19 janvier, le président a insisté sur un projet de loi gouvernemental, promettant un vote « dans les meilleurs délais » et assurant que la mesure sera adoptée avant la fin de son mandat.

Récemment, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d’interdire les téléphones portables dans les lycées à la rentrée de septembre 2026.