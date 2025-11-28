TENDANCES
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Les téléphones portables vont être interdits au lycée, annonce Emmanuel Macron
Actualité Mobiles et Tablettes

Les téléphones portables vont être interdits au lycée, annonce Emmanuel Macron

28 Nov. 2025 • 14:10
0

Après les collégiens, les lycéens devront bientôt déposer leur smartphone à l’entrée de l’établissement. Emmanuel Macron a ouvert la voie à cette extension. En déplacement à Mirecourt dans les Vosges, le président de la République a déclaré vouloir aller « au bout de cette démarche » dès la rentrée prochaine, en élargissant la mesure déjà appliquée dans les collèges.

Smartphones Adolescents

Un bilan jugé positif au collège

Le chef de l’État s’appuie sur le succès de l’expérimentation menée l’an dernier dans une centaine d’établissements, puis généralisée en septembre. Selon lui, le dispositif fonctionne « plutôt bien ». La logique est simple : sanctuariser l’école comme un espace d’apprentissage et d’échange humain, loin des écrans. « À partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour vraiment aller au bout de cette démarche et dire: c’est pas le lieu où vous devez faire ça », a-t-il martelé face aux lecteurs du groupe Ebra, en référence à l’usage récréatif des téléphones.

« On a sorti le portable du collège, maintenant dans tous les collèges à la rentrée dernière, on va sans doute l’élargir aux lycées à la rentrée prochaine avec le ministre. Il est en train de regarder ça », a ajouté Emmanuel Macron.

Actuellement, la loi de 2018 interdit théoriquement le portable de la maternelle au collège, mais son application restait parfois aléatoire. Le dispositif « Pause numérique » a durci le ton en imposant le dépôt physique des appareils dans des casiers ou des pochettes durant les cours.

C’est ce modèle contraignant que l’exécutif veut désormais d’adapter au lycée. Emmanuel Macron a confirmé travailler sur le sujet avec le ministre de l’Éducation, annonçant vouloir faire « plus de portables au lycée » (comprendre : plus d’interdiction) pour la prochaine rentrée scolaire.

L’interdiction des téléphones portables au collège va être généralisée à la rentrée 2025

