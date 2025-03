Sites pornos : Pornhub et YouPorn doivent maintenant vérifier l’âge en France

L’obligation de vérifier l’âge des utilisateurs des sites pornographiques en France s’étend désormais à des plateformes majeures telles que Pornhub et YouPorn, même si celles-ci sont établies dans des pays de l’Union européenne autres que la France. Cette mesure, issue d’un arrêté interministériel publié aujourd’hui, marque une étape importante dans la lutte contre l’accès des mineurs à des contenus explicites en ligne.

Une nouvelle obligation pour Pornhub et YouPorn

Jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait qu’aux sites pornos opérant en France ou en dehors de l’Union européenne. Désormais, des géants comme Pornhub, hébergé à Chypre, ou YouPorn, appartenant au groupe Aylo, doivent se conformer à des règles strictes. Ces sites, tout comme Jacquie et Michel (installé en Hongrie et en Espagne), disposent d’un délai de trois mois pour instaurer un système de vérification de l’âge « respectueux de la vie privée » et « efficace ». Si cette condition n’est pas remplie, ces sites risquent des sanctions sévères, allant jusqu’à un blocage par les fournisseurs d’accès ou un déréférencement de leurs pages par les moteurs de recherche.

Un dispositif de vérification renforcé

Selon le ministère de la Culture, ce système de vérification « va enfin permettre de bloquer l’accès aux mineurs aux sites pornographiques les plus fréquentés en France ». Les plateformes devront mettre en place des moyens de vérifier la majorité des utilisateurs, comme l’envoi d’une photo ou d’un document d’identité. De plus, elles devront proposer des méthodes garantissant un double anonymat, afin de prouver l’âge sans divulguer l’identité des utilisateurs.

Cette nouvelle législation répond à des demandes de longue date des associations de protection de l’enfance. En France, l’Arcom estime que 2,3 millions de mineurs accèdent régulièrement à des sites pornographiques. Cependant, malgré les mesures en place, certains moyens de contournement, comme l’utilisation de VPN ou de sites miroirs, existent toujours, mettant en lumière les défis de la régulation de ces plateformes.