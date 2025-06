Emmanuel Macron promet d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dans quelques mois

Emmanuel Macron a annoncé ce 10 juin 2025 une possible interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans en France, si une régulation européenne n’est pas adoptée dans les prochains mois.

Pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans

Lors d’une interview sur France 2 dans le cadre de l’émission Urgence Océan, le président a réagi au meurtre d’une surveillante par un élève de 14 ans à Nogent en Haute-Marne. « On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans », a-t-il affirmé, liant ce drame à l’impact des plateformes numériques sur la jeunesse. Il a fixé un ultimatum : « Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre ».

En déplacement sur place, la ministre de l’Éducation, Elisabeth Borne, a évoqué des mesures pour prévenir de tels actes, comme le renforcement des procédures disciplinaires, l’amélioration de la médecine scolaire et la lutte contre l’addiction aux écrans.

Un projet porté au niveau national et européen

Cette proposition s’inscrit dans une réflexion de longue date. En mai, Emmanuel Macron avait plaidé pour une vérification obligatoire de l’âge sur les réseaux sociaux, estimant que ces plateformes ont « percuté » la jeunesse. « C’est une compétence qui est à l’Europe. Il faudrait qu’on engage un combat européen, mais je pense qu’il faut le faire. C’est une de mes priorités », avait-il déclaré. La ministre déléguée au Numérique, Clara Chappaz, avait alors donné trois mois pour obtenir un accord européen, menaçant de sanctions nationales en cas d’échec. « Les réseaux sociaux, avant 15 ans, c’est non », avait-elle martelé.

En juin 2024, une commission d’experts sur l’usage des écrans, mandatée par le président, avait déjà recommandé une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et des smartphones pour les moins de 11 ans. Ces propositions visent à protéger les adolescents des risques liés à la surexposition numérique, comme le cyberharcèlement ou l’addiction.

À l’arrivée, une régulation européenne permettrait une application uniforme, mais les délais serrés posent question. Si l’Union européenne ne parvient pas à un consensus d’ici fin 2025, la France pourrait agir seule, une démarche complexe face à des plateformes internationales. Les modalités techniques, comme la vérification d’âge, restent floues, tout comme les sanctions envisagées.