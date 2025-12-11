Le constructeur Rivian prépare son propre assistant d’IA

Quelle société technologique ne s’est pas encore mise à l’IA ? Le constructeur automobile Rivian annonce travailler depuis près de deux ans sur son propre assistant intelligent, un projet mené en parallèle de sa coentreprise technologique de plusieurs milliards de dollars avec Volkswagen. L’entreprise ne donne pas encore de date précise de lancement, mais son responsable logiciel, Wassym Bensaid, évoquait plus tôt cette année un objectif de lancement de cet assistant pour la fin 2025. De nouvelles informations devraient être dévoilées lors du showcase Rivian AI & Autonomy Day qui sera retransmis en direct ce jeudi 11 décembre.

Un assistant bien plus ambitieux qu’un simple chatbot

Face à l’accélération des avancées menées par les géants de l’IA, Rivian a choisi de bâtir une architecture robuste, pensée dès le départ pour être ouverte à différents modèles et plateformes. « Ce n’est pas un gadget à la mode, mais un système intégré à l’ensemble des commandes du véhicule », souligne Bensaid. L’équipe, basée à Palo Alto, a ainsi développé non seulement les modèles, mais aussi les couches logicielles responsables de la coordination des flux et de la résolution des conflits entre systèmes. Une véritable assistant « maison » en somme…

Un socle logiciel hybride, entre edge et cloud

L’assistant repose sur une combinaison de modèles spécialisés, capables de fonctionner directement dans le véhicule ou via des serveurs distants lorsque davantage de puissance de calcul est nécessaire. Cette approche hybride permet une expérience plus réactive, même hors connexion, tout en profitant de capacités avancées dans le cloud. Rivian a conçu en interne une large partie de cette pile logicielle, notamment sa “couche d’orchestration”, véritable chef d’orchestre qui harmonise les différents modèles d’IA.

Une stratégie d’intégration verticale assumée

Cette initiative s’inscrit dans une transformation plus large de Rivian, qui a entièrement repensé en 2024 ses modèles R1T et R1S, de la batterie jusqu’à l’interface logicielle. Si la coentreprise avec Volkswagen se concentre sur l’architecture électrique et les systèmes zonaux, l’assistant IA reste pour l’instant un projet interne.