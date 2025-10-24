TENDANCES
Actualité Windows, macOS et Linux

Microsoft Copilot se dote de Mico, un assistant d’IA inspiré du légendaire Clippy

24 Oct. 2025 • 11:15
0

Presque trente ans après le légendaire trombone Clippy, Microsoft tente une nouvelle fois de réinventer l’assistant numérique. Baptisé Mico, ce petit personnage animé incarne désormais la voix de Copilot, la plateforme d’intelligence artificielle intégrée à Windows 11. Conçu pour interagir naturellement avec les utilisateurs, Mico réagit en temps réel aux émotions exprimées pendant une conversation, affichant des mimiques et des réactions visuelles qui rendent l’échange plus vivant.
« Clippy a marché pour que nous puissions courir », plaisante Jacob Andreou, vice-président produit et croissance chez Microsoft AI, qui souligne au passage le lien symbolique entre l’icône du passé et ce nouvel assistant conçu pour une ère d’IA conversationnelle.

Copilot Mico

Un assistant plus humain et pédagogique

Disponible d’abord aux États-Unis, Mico tire parti des nouvelles fonctionnalités de mémoire de Copilot pour se souvenir des préférences de l’utilisateur et adapter ses réponses au fil du temps. Microsoft introduit également un mode Learn Live qui transforme Mico en tuteur interactif capable de guider l’utilisateur à travers des concepts complexes grâce à des tableaux blancs virtuels et des explications visuelles — une approche idéale pour les étudiants ou les apprenants en langues.

Une nouvelle identité pour l’IA de Microsoft

Avec Mico, Microsoft souhaite donc donner une véritable « personnalité » à Copilot. L’entreprise mise sur une relation plus naturelle entre l’humain et la machine, et à travers une campagne qui présente les PC Windows 11 comme « les ordinateurs à qui l’on peut parler ».
Et pour les plus nostalgiques, sachez qu’un clin d’œil secret à Clippy se cache dans Mico : il suffirait, dit-on, de le « titiller » rapidement pour réveiller l’esprit du célèbre trombone.

