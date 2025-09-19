Gaming Copilot : l’assistant IA orienté jeu vidéo débarque sur PC et l’app Xbox

Microsoft vient de confirmer la disponibilité prochaine de son nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle, Gaming Copilot. Déjà testé auprès des membres du programme Xbox Insiders, cet assistant numérique débarque désormais sur la barre de jeu Windows et sera intégré à l’application Xbox sur Android et iOS dès octobre. Destiné aux joueurs de plus de 18 ans, Gaming Copilot sera disponible partout dans le monde à l’exception de la Chine continentale.

Une aide personnalisée en temps réel

Gaming Copilot fonctionne comme un conseiller interactif. En surimpression à l’écran, une fenêtre de discussion permet de poser des questions, d’obtenir des astuces ou des explications sur un jeu en cours. Microsoft explique que l’assistant « sait à quoi vous jouez et comprend votre activité Xbox », grâce à l’analyse des captures d’écran. L’IA peut également répondre à des interrogations liées au compte Xbox et suggérer du contenu additionnel adapté.

With Copilot for Gaming, you can jump back into games faster, get real-time coaching, and stay connected… all on your own terms. Excited for what the team has in store! pic.twitter.com/18Ll2D25i1 — Satya Nadella (@satyanadella) March 13, 2025

Des fonctionnalités enrichies et évolutives

La version officielle intègre la commande vocale, activable via un bouton micro ou un raccourci « Push to Talk » sur PC. Les joueurs peuvent aussi placer un widget où ils le souhaitent pour faciliter les échanges prolongés. Microsoft précise continuer à ajuster l’expérience et invite les utilisateurs à partager leurs retours afin de rendre l’IA « encore plus utile aux besoins et préférences des joueurs ». Avec le lancement imminent des consoles portables Xbox Ally prévu le 16 octobre, Gaming Copilot pourrait rapidement s’imposer comme un compagnon incontournable du jeu vidéo de nouvelle génération.