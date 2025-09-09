Microsoft et LG intègrent le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés

Microsoft et LG viennent de franchir une nouvelle étape dans leur collaboration en intégrant le Xbox Cloud Gaming aux véhicules connectés. Grâce à une application dédiée, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront désormais accéder à des jeux Xbox en streaming directement depuis les écrans embarqués, notamment lors des recharges de véhicules électriques ou pour divertir les passagers pendant les trajets. Cette nouveauté repose sur la plateforme de contenus automobiles (ACP) de LG, déjà présente sur le Kia EV3 en Europe et bientôt déployée sur les EV4, EV5 ainsi que le nouveau Sportage. Basée sur webOS, la même interface que celle des téléviseurs intelligents LG, l’ACP propose déjà des services comme Netflix, Disney+ ou YouTube.
Cette initiative prolonge la stratégie « Everything is a Xbox « de Microsoft, la firme de Redmond ayant déjà introduit son application Xbox sur les smart TV LG plus tôt dans l’année. « Notre travail avec LG illustre l’expansion d’Xbox vers de nouveaux usages », souligne Christopher Lee, vice-président du marketing Xbox. Cette annonce coïncide également avec le retour de Microsoft au Tokyo Game Show, le 25 septembre prochain, un salon durant lequel Forza Horizon 6 pourrait être dévoilé (les courses se dérouleraient au Japon).
