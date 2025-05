La Xbox portable est en pause, Microsoft préfère améliorer Windows 11 pour le gaming

Microsoft ajuste sa stratégie dans le domaine du gaming portable. Alors que les rumeurs autour d’une console Xbox portable circulaient depuis un moment, l’entreprise met ce projet en attente pour privilégier des collaborations avec des partenaires tiers, notamment le Project Kennan d’Asus, attendu d’ici la fin de l’année 2025.

Une réorientation stratégique pour la Xbox portable

Depuis 2017, Phil Spencer, patron de la branche gaming chez Microsoft, évoque l’idée d’une Xbox portable, révélant même qu’un design avait été esquissé par le passé. Ces dernières années, ses déclarations répétées laissaient entendre un retour du projet. En mars dernier, il a été révélé que Microsoft misait sur une stratégie à deux volets : collaborer avec un partenaire tiers pour lancer une console portable sous la marque Xbox en 2025, baptisée Project Kennan, tout en développant en parallèle son propre appareil pour un lancement prévu en 2027.

Cependant, selon Windows Central, Microsoft a revu ses priorités. L’entreprise a mis de côté le développement de sa propre console portable pour se focaliser sur l’optimisation de Windows 11 pour le gaming, notamment pour des appareils comme le Project Kennan d’Asus. Microsoft demande à ses équipes de mettre la priorité pour améliorer les performances de jeu de Windows 11, spécifiquement pour des appareils comme ceux des partenaires. Cela ne signifie pas un abandon total du projet interne car Microsoft conserve de grandes ambitions et investit massivement pour proposer une console portable Xbox à l’avenir.

Améliorer Windows 11 face à SteamOS

Concernant le Project Kennan, la partie matérielle est pratiquement finalisée. Actuellement, Microsoft et Asus travaillent main dans la main pour peaufiner l’expérience logicielle. Les équipes Xbox et Windows redoublent d’efforts pour optimiser Windows 11 afin d’offrir une bonne expérience sur cet appareil portable estampillé Xbox, dont le lancement reste prévu pour plus tard cette année.

Cette décision de Microsoft intervient dans un contexte de concurrence accrue. En janvier, Valve annonçait l’extension de SteamOS, le système d’exploitation du Steam Deck, à des appareils tiers. Depuis, SteamOS équipe plusieurs consoles portables, dont le Lenovo Legion Go S, récemment officialisé. Cette montée en puissance de SteamOS pourrait expliquer pourquoi Microsoft recentre ses efforts sur l’amélioration de Windows 11 pour rivaliser sur le marché des consoles portables.