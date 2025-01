SteamOS pourra être installé ailleurs que sur le Steam Deck

Valve fait savoir que SteamOS, son système d’exploitation présent sur le Steam Deck, pourra être installé sur d’autres appareils à l’avenir. Le premier sera la Legion Go S, la nouvelle console portable de Lenovo.

Sur son site, Valve indique :

Nous avons conçu ce système d’exploitation de façon à offrir un confort d’utilisation supérieur et une expérience de jeu optimisée, tout en conservant l’accès à la puissance et à la flexibilité d’un PC. SteamOS est le système d’exploitation installé sur Steam Deck, et notre équipe effectue des mises à jour afin d’assurer une prise en charge complète de la Lenovo Legion Go S et d’offrir le même confort d’utilisation attendu par la clientèle.

Ce travail de prise en charge de la Lenovo Legion Go S améliorera d’ailleurs la compatibilité avec d’autres appareils portables. Avant la sortie de la Legion Go S, une version bêta de SteamOS sera publiée, qui devrait améliorer l’expérience utilisateur sur d’autres appareils portables. Tout un chacun pourra la télécharger et l’essayer. Et bien évidemment, la prise en charge sera étendue et l’expérience d’utilisation améliorée dans les versions à venir.