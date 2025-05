Les premières images de l’Asus ROG Ally 2 ont été dévoilées via des documents réglementaires, révélant au passage deux versions de la console portable — dont une avec un bouton Xbox dédié. Le modèle noir, qui porterait le nom de code « Project Kennan », semble être clairement le fruit d’une collaboration entre Microsoft et Asus. Ce modèle reprend un design quasi identique à la version blanche du ROG Ally 2, mais cette version estampillée Xbox intègre aussi un bouton gravé Xbox et des spécifications techniques probablement supérieures. Les deux modèles disposent de ports USB-C doubles et d’un écran LCD de 7 pouces à 120 Hz.

Les spécifications révèlent que la version Xbox est équipée d’un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme à 8 cœurs avec une consommation de 36W, tandis que la version blanche standard embarque une puce moins puissante à 4 cœurs (pour une conso de 20W). Le design a également été revu, avec des poignées à priori plus ergonomiques pour un meilleur confort en main, et un boitier sensiblement plus épais. Les certifications étant déjà fixées, le lancement de la console semble désormais imminent. L’annonce pourrait être faite lors du salon du Computex qui débutera le 20 mai, juste après la conférence Build de Microsoft (le 19 mai).