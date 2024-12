Xbox : Jason Ronald gèrera la prochaine génération de consoles

Les ventes de Xbox Series ne sont pas au beau fixe, et pourtant, Microsoft vient de prendre une décision qu prouve que la firme de Redmond se soucis encore (un peu) du hardware. Jason Ronald, figure populaire de la team Xbox et reconnaissable entre mille grâce à sa longue barbe bien fournie, vient d’être nommé « Vice-President of Next Generation ». L’ingénieur Xbox avait déjà participé à la conception et aux services des derniers modèles de consoles Xbox, mais cette fois, il s’agira rien moins de que de définir les contours de la prochaine console du fabricant américain, dans un contexte où de nombreux joueurs ne voient plus trop l’intérêt d’investir dans une machine sans aucune exclusivité à terme.

Quelques indices obtenus indirectement pourraient fournir des bribes d’informations concernant la prochaine génération de machines Xbox. Jason Ronald a en effet été invité par le constructeur Lenovo pour participer à la keynote du fabricant chinois lors du prochain CES 2025. Ce dernier sera accompagne de Pierre-Loup Griffais, un ingénieur qui a travaillé sur la Steam Deck de Valve. De là à imaginer que SteamOS puisse se retrouver sur la prochaine Xbox, il n’y a qu’un pas que quelques analystes n’hésitent pas à franchir. Le CES 2025 pourrait-il être le lieux d’une grande annonce hardware du côté de Microsoft. C’est peu probable, d’autant que l’on imagine mal la firme de Redmond communiquer publiquement à ce sujet lors d’un évènement qui ne serait pas le sien.