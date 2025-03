L’Xbox Adaptative Joystick, conçu pour les personnes à mobilité réduite, est disponible à la vente

Microsoft vient d’annoncer que son nouveau Xbox Adaptive Joystick est désormais disponible à l’achat sur le site de Xbox, une annonce qui coïncide avec le sommet américain annuel Ability Summit (commet sur le handicap). Conçu pour les joueurs à mobilité réduite, ce joystick compatible avec l’Adaptative Controller dispose de quatre boutons personnalisables à l’avant, de deux boutons supplémentaires programmables et d’un stick analogique standard. Proposé à 29,99 euros, ce contrôleur est donc plus abordable que la manette sans fil Xbox standard. Par ailleurs, et toujours dans le domaine de l’aide au handicap, Microsoft intègrera des descriptions d’images enrichies par l’IA dans le lecteur d’écran Narrator de Windows, une fonctionnalité qui sera accessible aux membres du programme Windows Insider dès ce printemps.

Microsoft améliore également Teams avec une fonction de reconnaissance automatique de la langue des signes, permettant ainsi aux utilisateurs pratiquant cette langue d’être mis en avant en tant qu’orateurs lors des réunions. Cette mise à jour simplifie l’option existante « Sign Language View », qui nécessite actuellement une activation manuelle. Le déploiement de cette fonctionnalité est prévu pour plus tard cette année.



Pour rappel, Microsoft a déjà développé la souris adaptive, des outils facilitant l’appairage des manettes sans toucher la console, ainsi qu’un kit rendant les ordinateurs portables Surface plus accessibles. A noter que l‘ Adaptative Controller de Microsoft a été lancé il y a six ans, ce qui illustrant l’engagement continu de la marque en faveur d’une pratique du jeu vidéo réellement ouverte à tous.