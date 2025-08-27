TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !
Jeux vidéo

Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !

27 Août. 2025 • 19:19
0

Le Game Pass évolue, et cette fois, ce n’est pas pour des augmentations tarifaires : les membres du programme Xbox Insider voient en effet leur abonnement au Game Pass standard et Game Pass Core s’enrichir du service Xbox Cloud Gaming, qui permet de jouer « dans le cloud » sans avoir donc à télécharger le jeu en local. Jusqu’ici, seuls les abonnés au Game Pass Ultimate avaient droit à cette fonctionnalité. Nul ne sait encore si cette amélioration s’accompagnera d’une hausse des abonnements aux Game Pass standard et Core, mais une chose est sûre, le Xbox Cloud Gaming sera bientôt disponible pour tous les abonnés au Game Pass, quelle que soit la formule choisie (sachant que les tests effectués via le programme Insider étant généralement l’antichambre d’un déploiement généralisé).

Xbox Game Pass

Ce n’est pas tout puisque les abonnés aux Game Pass standard et Core pourront aussi jouer aux versions PC (Play Anywhere) de leurs jeux Xbox. Là encore, les membres du programme Xbox Insider testent en première ligne cette fonction avec un petit panel de 5 à 6 jeux. Ces évolutions du service semblent assez logiques au vu du virage que prend Xbox, d’autant que les futures ROG Xbox Ally ne permettront de jouer aux titres de sa bibliothèque Xbox (console) que si ces derniers ont le label Play Anywhere. Pour les jeux Xbox non pris en charge sur ces nouvelles consoles tournant sous Windows, il faudra soit tout racheter (via Steam ou l’Epic Game Store par exemple), soit passer par le cloud… qui ne sera plus cette fois limité au Game Pass Ultimate.

Signaler une erreur dans le texte

