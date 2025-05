Retro Classics : le Game Pass dispose désormais d’une section rétro-gaming avec des dizaines de très vieux titres

Déjà bien fourni en grosses nouveautés depuis le début de l’année (South of Midnight, Avowed, DOOM : The Dark Age, Oblivion Remastered, Expedition 33, Towerborne, Blue Prince), et alors que plusieurs poids lourds sont attendus dans le service d’ici les prochains jours/semaines (Metaphor : ReFantazio, Alters, etc.), le Game Pass de Microsoft s’est imposé comme LE service de gaming par abonnement, du moins qualitativement parlant (le nombre d’abonnés peinant toujours à décoller). Microsoft continue de pousser pour rendre son service irrésistible et vient d’y ajouter une grosse louche de rétro-gaming avec Retro Classics, une sélection de (très) vieux jeux Activision comme Commando, Grand Prix, Kaboom !, Mech Warrior 2 : 31st Century Combat ou bien encore le cultissime Pitfall !



Cette sélection de jeux est issue d’un partenariat entre Xbox et Antstream Arcade (qui propose de son côté un service par abonnement pour accéder à des centaines de titres anciens). 58 jeux s’ajoutent ainsi au catalogue Xbox/PC Game Pass, Xbox/PC Game Pass Ultimate et Xbox Cloud Gaming, de quoi bien constater de visu l’énorme progression technique du jeu vidéo en quelques décennies, et se goinfrer de nostalgie pour les plus joueurs les plus anciens… A noter que d’anciens jeux Blizzard rejoindront bientôt ce catalogue rétro-gaming, ce qui portera la sélection Retro Classics à plus de 100 jeux.