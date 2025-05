Rétro-gaming : remasters confirmés pour Ecco The Dolphin ainsi que sa suite Les Marées du Temps

Ce qui n’était qu’une rumeur a été confirmé en personne par Ed Annunziata, le créateur de la franchise : les jeux Ecco The Dolphin ainsi que sa suite Les Marées du Temps, développés initialement pour la Dreamcast, seront bel et bien remastérisées pour les plateformes modernes ! Mieux encore, un troisième opus totalement inédit sera développé à son tour ! L’annonce d’Annunziata conclut une longue interview diffusée dans une vidéo du Xbox Wire (une chaine Xbox sur YouTube). vidéo dans laquelle le créateur revient aussi au passage sur son goût extrêmement précoce pour les jeux capables d‘ »éveiller les esprits », notamment en développant des titres éducatifs pour l’Apple II.

A noter que le troisième jeu inédit tiré de la franchise Ecco the Dolphin s’appuiera sur « des mécaniques de jeu et des technologies graphiques contemporaines », ce qui pourrait donner de chouettes résultats sachant l’écart de puissance entre une Dreamcast et les consoles modernes. Il semble en outre que l’interview ait servi de top départ pour une annonce encore plus « officielle » autour de ces différents projets : le site officiel eccothedolphin.com affiche désormais un compte à rebours qui doit se terminer en toute logique le 25 avril 2026. Tous les détails (ainsi que les dates de sortie probablement) seront sans doute communiqués à cette date.