Ecco the Dolphin : Sega pourrait faire renaitre sa franchise culte

Lancée sur Sega Megadrive en 1992, la franchise à la tonalité écolo Ecco the Dolphin pourrait bien faire son grand retour sur les consoles new gen. Gematsu affirme en effet sur X que Sega a de nouveau déposé les noms de marque « Ecco » et « Ecco the Dolphin » le 27 décembre dernier au Japon, ce qui semble aller dans le sens d’une revitalisation de la célèbre franchise. Le retour du dauphin serait en tout cas raccord avec la volonté affirmée de Sega de remastériser d’anciennes franchises plus ou moins illustres, et a même officialisé les retours de titres célèbres comme Jet Set Radio, Crazy Taxi et Golden Axe. Le contexte actuel, marqué par la prise de conscience autour de la crise climatique et écologique, semble aussi de bon augure pour un retour du mammifère marin.



SEGA filed trademarks for « Ecco the Dolphin » and « Ecco » on December 27 in Japan, which were made public today. Ecco the Dolphin: https://t.co/GOr3oxAJeX

Ecco: https://t.co/MmQVPeybWj pic.twitter.com/HbcM6AeNiR — Gematsu (@gematsu) January 13, 2025



Pour rappel, la franchise Ecco a accouché de 4 titres au total, soit Ecco the Dolphin sur Megadrive (1992), Ecco : The Tides of Time encore sur Megadrive (1994), Ecco Jr. toujours sur Megadrive (1995) et l’impressionnant Ecco the Dolphin: Defender of the Future sur Dreamcast (2000).