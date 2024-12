Sega ne prévoit pas d’autres consoles mini

Sega a mis fin aux spéculations concernant le lancement de nouvelles consoles mini, excluant toute possibilité de voir un retour de la Saturn ou de la Dreamcast.

Pas de Saturn de ni de Dreamcast mini

Alors que l’entreprise a déjà proposé plusieurs consoles mini basées sur la Mega Drive, les fans espéraient que Sega poursuive cette série avec ses anciennes consoles, mais ce ne sera finalement pas le cas.

Dans une interview accordée au Guardian, Shuji Utsumi, le patron de Sega pour l’Amérique et l’Europe, a expliqué que l’entreprise se concentrait désormais sur l’avenir plutôt que sur le passé. « Je ne vais pas dans la direction des consoles mini », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas mon orientation. Je veux accueillir les joueurs modernes ». Il a ajouté : « Nous ne sommes pas une entreprise rétro. Nous apprécions notre héritage, nous le valorisons, mais en même temps, nous voulons proposer quelque chose de nouveau. Sinon, nous deviendrions de l’histoire. Ce n’est pas ce que nous visons. »

Bien que Sega abandonne l’idée des consoles mini, l’entreprise a de grandes ambitions pour revitaliser ses anciennes licences avec de nouveaux jeux. Des franchises emblématiques telles que Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Virtua Fighter sont en développement. Ces projets viennent compléter les succès en cours de Sega, avec des séries populaires comme Sonic, Persona, et Yakuza.

En parallèle, Shuji Utsumi a évoqué à la BBC la possibilité pour Sega de lancer un service d’abonnement de jeux vidéo, se mesurant ainsi aux offres existantes comme EA Play, Xbox Game Pass et PlayStation Plus. « Nous réfléchissons à quelque chose – et discutons de quelque chose – que nous ne pouvons pas divulguer pour l’instant », a-t-il conclu.