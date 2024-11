Sega annonce le développement de Virtua Fighter 6 !

C’est le retour d’une franchise culte. Sega vient en effet d’annoncer le développement de Virtua Fighter 6 : « Nous avons donc une série de titres en cours de développement qui entrent dans cette catégorie, que nous avons annoncée l’année dernière aux Game Awards : Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, et nous avons un autre Virtua Fighter en cours de développement. Tout cela est très excitant », a ainsi déclaré à VGC Justin Scarpone, le vice-président exécutif et chef de SEGA Global Transmedia Group.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

On n’en saura pas plus sur le contenu de ce 6ème opus,mais il ne serait pas étonnant que Sega diffuse un teaser sur le jeu lors des prochains Game Awards. L’annonce est en tout cas un évènement en soi, le dernier opus de la franchise sur consoles datant de 2007 (sur Xbox 360 et PS3), si l’on omet bien sûr le remaster de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sur PS4 (2021).

Pour rappel, Virtua Fighter est initialement une borne d’arcade de Sega lancée au Japon en 1993. Il s’agit alors du tout premier jeu de combat en polygones.